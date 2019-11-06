大雅鐵皮工廠大火害死2勇消　業者最後期限未繳罰款疑重起爐灶

▲大雅工廠火警害死2勇消，工廠業者遭罰12萬至今是最後期限卻仍未繳納。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

大雅工廠火警造成2勇消命喪火場，引起各界再度對於鐵皮違章工廠管理及消防法的重視。工廠陳姓負責人當時透過友人表示會負起「道義上責任」，但遭台中市政府開罰12萬元罰鍰，6日已是最後繳納期限，市府卻仍未收到，更傳出該工廠疑似要重起爐灶，另找他處要繼續營業。台中市政府對此表示，將派員稽查，若有違規違法絕對依法罰究辦。

大雅2勇消枉死在違章鐵皮工廠，卻傳出業者2間鐵皮工廠遭台中市都發局開罰共12萬元，今天已是最後繳納期限，業者日前聲稱會對消防員負道義上責任，罰款卻都沒有繳納。另也傳出，業者準備找其他工廠另起爐灶，目前更透過其他門市進出貨等。

外界關注的火場鑑定報告，台中市消防局事發後組成火災鑑定委員會，並數度回到火場並訪談相關人，10月25日將完成的火災原因調查鑑定書，函送台中地檢署，火災原因初步鑑定是電線走火，檢察官也已接手偵查。

消防署也在11月1日會同台中市消防局各科室共20多人重回現場，透過「火災重建模擬」來還原現場，讓消防員以後面對類似狀況時，有適當的因應方式，同時將製成教材作為往後教育訓練用。

台中地檢署對此表示，檢察官在收到火災原因調查鑑定書，了解火災原因後，將持續約談相關人，並將相關跡證逐一釐清，目前全案細節仍在調查中。

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