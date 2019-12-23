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台中女酒後載一家4口自撞電桿　頸部重傷還要面臨酒駕刑責

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▲陳女載著全家人卻酒駕自撞電桿。（圖／讀者提供）

▲陳女載著全家人卻酒駕上路，導致車輛失控自撞電桿。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓女子23日凌晨開車載著丈夫與2名孩子，由都會公園往大雅區方向行駛，途經大雅區清泉路時，突然衝出道路外自撞路旁電線桿，造成車頭凹陷、車前保險桿掉落，陳女及巫姓丈夫及1名小孩有頭部、頸部受傷及手腳擦挫傷情形，經送醫治療無生命危險。警方獲報到場時，根據現場初步研判，認為是陳女不熟悉路況才會失速自撞，但送醫抽血後發現陳女酒精濃度超標，全案暫依公共危險罪偵辦，詳細肇事原因仍須進一步調查釐清。

豐原交通分隊長許家瑜表示，23日凌晨1時許，陳姓女子（31歲）駕駛自小客，丈夫坐在副駕，另外2名年齡分別為8歲及5歲的孩子則坐在後座，由都會公園往大雅區行駛，途經大雅區清泉路時，疑因不熟路況，車輛失控撞上路旁電線桿。

▲▼陳女自撞電桿，造成車頭凹陷、保險桿掉落。

▲▼陳女自撞電桿，造成車頭凹陷、保險桿掉落。

▲▼陳女自撞電桿，造成車頭凹陷、保險桿掉落。

車禍造成車頭凹陷、保險桿掉落，駕駛座安全氣囊也爆開，而陳女、其丈夫及8歲孩子分別有頭部、頸部受傷及手腳擦挫傷等傷勢，其中陳女頸部傷勢較為嚴重，經送往中港澄清醫院就醫後再轉往台中榮總治療。

交通分隊獲報後，趕赴至事故現場處理，原先根據現場初步研判，疑陳女不熟路況才會發生意外，但經送醫抽血後，發現她酒精濃度超標，證實陳女酒駕無誤。由於陳女還在醫院內接受治療，警方尚無法進行詢問，詳細肇事原因須等待後續調查，全案暫依公共危險罪偵辦。

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