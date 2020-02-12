「苦等復工變失業」　老闆通知：不用來上班，公司已倒閉

▲疫情衝擊，北京高級娛樂會所K歌之王宣布倒閉。（圖／翻攝微博 股市女人）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情防護戰持續開打，並且嚴重影響當地民生經濟，許多中企業都快撐不下去。北京知名高級夜店K歌之王(10日)驚傳倒閉，有員工在網路爆料，「還在家等復工通知，公司告訴我不用來，已經倒閉了。」諷刺的是，那天正是全大陸復工日，員工等到卻是失業消息。

▲北京高級ＫＴＶ倒閉，網路瘋傳內部信。（圖／翻攝 今日頭條）

大陸各大社群平台熱搜，北京K歌之王總經理向全體員工發佈的內部信。內容提及，「疫情影響持續閉店的狀態，讓公司現有的財務承受巨大壓力，經管理層研究後決定，將於2020年2月9日與全體員工200多人解除勞動合同。」該內部信公佈解除勞動合同後，關於薪酬發放、社保繳納等問題的解決方案，並表示如果超過30%人不通過，公司將被迫進入破產清算程式，員工2月8日24點後未回復決定，將理解為默認同意。有失業員工表示，公司做法就是要大家同意，否則破產了什麼都更拿不到。

▲北京高級ＫＴＶ人消費費上萬台幣。（圖／翻攝 大眾點評）

K歌之王開創至今在大陸有4間分店，北京店在2015年開幕，在北京娛樂會所熱門榜中排名第一，其人均消費也高達2119元(單位:人民幣，同下)。明星和公眾人物常上門，大陸萬達集團富二代王思聰，曾在微博曬出消費一晚的6張單據，總共花250萬。北京頭部KTV品牌，儘管人均消費超過2千多元，折合台幣上萬，依然不敵武漢肺炎疫情衝擊。

▲大陸ＫＴＶ實體店下滑。（圖／翻攝 前瞻經濟學人）

除了疫情影響，近年興起的線上K歌、迷你Ｋ歌吧，顛覆傳統KTV生態，加上高租金，高人事成本費用，不少業者業績下滑、收費大幅下降、客戶分流、停業關門，最後撐下來勝利者卻輸給武漢肺炎疫情。根據北京K歌之王發佈的內部信也提到，2019年度的效益與往年相比，差距極大，雖然公司內部試圖改革，疫情期間持續的閉店狀態，財務支撐龐大的現金流壓力，收益急遽下滑，成為北京K歌之王不得已全員裁員的主要原因。

「疫情的衝擊只是短期，不要被問題和困難嚇倒」，大陸國家主席習近平才剛呼籲要加強經濟運行調度，各界要完成今年經濟社會發展的各項目標任務。就算復工，疫情還沒結束，迎來的是冷清人潮。大陸不少小企業真的快撐不下去。針對北京市民生經濟，政府已經接連發出通知，在疫情之下促進中小微企業持續健康發展的相關措施，包括停收部分行政事業性收費、減免中小微企業房租、進一步增加信貸投放。救急不久本措施，考驗大陸未來整個龐大經濟體運作。