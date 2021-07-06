陸駐外使館為台人打疫苗！　國台辦證實：已數千人





▲泰國大規模施打中國大陸的科興疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

針對中國大陸在海外，為「中國公民」安排在當地接種新冠疫苗，是否包含「台灣同胞」？大陸國台辦6日首次證實此事。發言人朱鳳蓮表示，人數已達數千人，比如泰國、緬甸、越南、玻利維亞、汶萊、馬達加斯加、喬治亞等國，「當地有需要的台胞」已接種大陸國產或外國疫苗，因為「祖國是他們的堅強後盾」。

就海外人群接種議題，近日有網友在網路上爆料，很多台灣人到中國大陸駐泰國使館，接種科興疫苗，還指稱這些人有不少是「民進黨支持者」，引起外界討論，甚至有港媒報導轉發。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

針對此事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮6日回應稱，「台灣同胞是我們的骨肉天親，兩岸同胞是血濃於水的一家人。」她說，「台灣同胞無論在什麼地方，遇到什麼困難，祖國都是他們的堅強後盾」，願盡最大努力提供協助。

朱鳳蓮首次證實，今年3月，大陸在海外啟動實施協助「包括台胞在內的中國公民」，在當地接種新冠疫苗的「春苗行動」。據不完全統計，目前已協助超過170萬海外中國大陸公民，在160個國家接種新冠疫苗，「其中包括數千名台胞。」

她列舉，這些國家包括泰國、緬甸、越南、玻利維亞、汶萊、馬達加斯加、喬治亞等，例如駐泰使館已為旅泰的台灣民眾，安排過兩場專場疫苗接種，協助一千多名台胞接種大陸國產疫苗，緬甸使館也已將當地百餘名台胞，納入接種範圍。

朱鳳蓮接著宣傳，海外有需要的台胞，可盡快聯繫中國大陸駐外使領館取得幫助。

她還說，除協助接種疫苗，大陸還透過提供安全提醒、科學防疫、心理諮詢，以及發放健康包、春節包等防疫物資，回應「海外台胞」需求，安排臨時回國航班等。朱鳳蓮表示，大陸將繼續秉持兩岸一家親的理念，為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。

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