防疫做得好是運氣好？鄭運鵬反駁趙少康：台灣遇到壞鄰居是運氣不好





▲鄭運鵬。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

對於武漢肺炎疫情擴散，資深媒體人趙少康10日在政論節目中表示，蔡英文政府防疫是靠「運氣好」。對此，民進黨立委鄭運鵬12日受訪時表示，台灣防疫工作絕對沒有運氣問題，中國大陸過去單方面不讓陸客團來台，是台灣遇到「壞厝邊（壞鄰居）」運氣不好。

武漢肺炎疫情嚴重爆發，目前台灣累積確診病例少於日本、韓國、新加坡，趙少康卻認為，台灣防堵疫情成功是「蔡英文運氣好」，因為兩岸關係緊張，中國禁止自由行，團客也大幅減少，「不是我們防疫工作做得多好，我們防疫工作就是阻絕嘛！」是因禍得福才能順利防疫。

對此，鄭運鵬不以為然，他12日受訪時表示，趙少康是政治界前輩，他的談話大家都會把他過去的政治立場作連結，不能都怪批評的人。

鄭運鵬強調，台灣防疫絕對沒運氣問題，包含口蹄疫、非洲豬瘟到這一次武漢肺炎，都不可能是運氣問題，「中國大陸單方面讓團客下降，這點不能說是台灣運氣好，當初他想要藉著些手段操作，台灣算運氣不好，遇到壞厝邊（壞鄰居），想從經濟封鎖政治，這點我相信趙先生有點誤解了。」

另外，對於陸委會政策急轉彎，陸配子女確定不能來台一事。鄭運鵬表示，陸委會壓力也很大，不過，昨天的說明確實沒有很到位，如果是專案處理或許大家能理解，但通案處理應該多點討論，引起誤解被罵沒必要。他認為陸委會當初思慮確有不周，但大家都知道是善意的，每個人都有為難處希望大家都體諒，下次也應該更周慮些。