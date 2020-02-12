防疫弱勢優先　南市親送口罩給獨老及行動不便身障者

▲台南市社會局已協調各區公所，親送口罩至符合條件之獨居長輩或身障者家中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎及口罩實名制上路，台南市長黃偉哲指示照顧弱勢優先，社會局優先將口罩分配給有急迫需求的身障者及獨居長者，社會局依據中央規定發送對象以「行動不便的獨居長者及身障者，且有急迫就醫、復健需求」作為篩選條件，符合資格長者約2200人、身障者約460人，社會局已協調各區公所親送口罩至長輩或身障者家中。

台南市長黃偉哲表示，目前口罩數量有限，台南市有急迫性就醫需求的身障者及獨居長者需要優先被照顧，也請民眾留意需要戴口罩的場合與時機，在疫情期間，盡量避免到人潮聚集的地方，優先將口罩留給需要的人;此次社會局協調各區公所到有急迫性需求的獨老及身障者家中發送口罩，考量口罩資源有限，若已在藥局購買口罩者，則不再重複發放。

台南市社會局表示，考量弱勢獨居長者及身障者不易出門購買口罩，該局依「行動不便的獨居身障、長者且有就醫、復健需求」作為篩選標準，台南市針對列冊之獨居老人，評估有行動不便、偏遠地區或不易自行購買口罩或有急迫需求的獨居長者約2200人；另依「設籍台南市且獨居並實際居住之符合身心障礙者專用停車位識別證資格之有急迫使用需求之身心障礙者」作為篩選標準，目前有急迫使用需求之身障人士約460人。