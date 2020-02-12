趙少康稱防疫靠運氣好　駐德代表寫詩「29個氣」嗆爆！

▲駐德代表謝志偉。（資料照／駐德代表處提供）

記者黃巈禾／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情嚴重爆發，外界原預估台灣疫情是中國大陸之外第二慘，但目前確診人數仍少於日、韓、新加坡等地，但資深媒體人趙少康卻說台灣防疫是總統蔡英文的「運氣好」，此話一出引發爭議。對此，駐德代表謝志偉看完之後，寫了一首「氣」的現代詩嗆爆趙少康。

謝志偉11日晚間在臉書上洋洋灑灑寫下「氣」的現代詩，內文有29個氣，他說，吃完中飯，路上構思快文逼寒氣，其實，台灣若防疫成功，那是全體台灣人的榮耀，足傲世人，但為什麼「與有榮焉」硬要說成彷佛是「雨有濃煙」？「碰到老共就裝得傻裡傻氣，而對自己人反就變得酸裡酸氣？有必要嗎？」

以下為謝志偉撰寫「氣」現代詩全文：

説「防疫好，是蔡總統好運氣」，

講這鬼話，他不怕岔了氣？！

拿到麥克風，好大的口氣！

很多人聽了，是一肚子氣！

阿就譙兩聲，好歹出它一口鳥氣。

政府沒漏氣，人民在打氣，

偏偏有人小鼻小眼小家子氣，

台灣好，他們就垂頭喪氣？

台灣慘，難道他們就風發意氣？！

天啊！可不可以讓我們喘口氣？！

台灣戒嚴，他們一身豪氣，

咤叱風雲，個個揚眉吐氣，

台灣解嚴，他們逐漸過氣，

浩然正氣，淪落到和老共通氣，

然後就和他們一鼻孔出氣。

看得我們都倒抽一口冷氣！

該有骨氣沒骨氣，不該洩氣亂洩氣，

反而老長他人威風，滅自家人志氣！

回頭是岸聽我說，中共就像水蒸氣，

一碰陽光，遲早終究要嚥氣。

再說，佛爭一爐香，人爭一口氣。

但，不管他是否混身散發著一股邪氣，

不要讓我路上碰到他，-

碰到了，我，拳頭硬了高舉護嘴好憋氣，

這樣才能保證避邪保元氣！