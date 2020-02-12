大丈夫 肝啦！是男人就要護肝！快出動「九將軍」延緩經酒精性誘導引起的脂肪肝*

▲開工應酬多，做好事前防護措施才能護好自己的肝。（圖／取自圖庫phxere，下同）

*經動物實驗證實攝取九將軍有助於延緩經酒精性誘導所引起之脂肪肝或降低其危險因子

消費中心／綜合報導

開工春酒應酬一場接一場，在老闆、重要客戶等眾人鼓譟之下往往盛情難卻！明知喝了傷身、不喝傷感情，往往只能硬著頭皮飲落去，既然人在江湖身不由己，事前防護措施要做好，所謂：「自己的肝自己顧」，準備獨特9大配方打造第一支酒精性護肝認證的御沛方「九將軍」膠囊，提高肝臟保護力。

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▲護肝就不要飲酒，以全身而退為最高準則。 （圖／本報資料照）

許多人為了不讓老闆、業主不開心，衝著男子氣慨一搏，以捍衛工作、衝業績之名拼了，希望炒熱氣氛留下好印象，然而往往隔日醒來全身不適，事後光回想都覺得怕！身為成年人當然要懂得找方法保護自己，像是聚會前可先吃點菜肉、喝杯牛奶或優酪乳墊胃、補充維生素B群；宴會中，是全身而退為最高準則，Party結束後再喝杯熱湯等方式，大幅降低窘態發生率。

▲御沛方「九將軍」膠囊是具有第一支酒精性護肝認證的健康食品。

應酬歸應酬，總是有閃不掉還是得硬著頭皮的時候，要如何延緩酒精性脂肪肝上身?!經記者調查，台灣第一支酒精性護肝*的商品已上市！御沛方「九將軍」膠囊是具有第一支酒精性護肝認證的健康食品，經醫學中心大學動物實驗證實，有助於延緩經酒精誘導所引起之脂肪肝或降低其危險因子，可降低GOT及GPT值22%~34.9%，並降低肝臟過氧化氫酶(catalase)活性24%，提高肝臟榖胱甘肽過氧化氫酶(GSH-Px)活性40.3%，可提高肝臟保護力。

九將軍膠囊含萃取自100%薑黃根萃取的BCM-95，獲得19項多國專利認證，來自印度的珍貴薑黃素Curcumin抗氧化力(ORAC值)為日常食品薑黃的9倍，藍莓的125倍，蘋果的400倍，奇異果的900倍(參考USDA 2010年資料比較)；添加麩醯胺酸、L-丙胺酸、胺基乙酸、L-精胺酸四大胺基酸補給，給身體最好的營養，日常時刻天天補充，也成為許多上班族、業務長期忙碌拼工作的堅強後盾，透過每日兩顆、連續六週服用「九將軍」膠囊補給護肝防護力，同時增強體力，提振精神繼續拼事業。

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