母染毒勒戒　2月大女嬰遭父「大力搖晃＋拍打」腦幹出血死亡

▲朱男酒後服用安眠藥昏睡，隔日因疏於照顧女嬰又對她力道控制不當，造成她腦幹損傷出血死亡。（圖／翻攝pixabay網站）

記者陳豐德、徐愷昕／新北報導

朱姓男子因妻子染毒進勒戒所，2018年6月開始獨自照顧剛出生2個月大的女兒，但照顧期間朱男會飲酒及服用安眠藥，疑酒後有對女兒做出大力搖晃、拍打等動作，導致女兒腦幹損傷出血、腫脹死亡。新北地院依過失至死罪，判朱男6個月徒刑，得易科罰金18萬元，仍可上訴。

朱妻2018年4月生下女兒後，同年6月便因染毒進入勒戒所觀察，朱男開始擔起照顧女兒的責任。但時間僅過10多天，朱男卻突然音訊全無，朱妻的姊妹及母親在心急如焚下，7月2日中午連忙前往朱男住處尋人，不料門鈴按了好久都無人回應，只好報請警方協助。警方到場後朱男等了40分鐘才肯開門，但遺憾的是當家人進到屋內時，女童已無呼吸心跳躺臥在床，經儘速送醫急救後確定回天乏術。

檢方偵訊時，朱男坦承照顧疏失，他表示女兒7月1日晚上都還很正常，喝奶、睡覺都無異狀，他當晚飲酒完服用安眠藥一路昏睡到隔日早上10點，起床後見女兒仍熟睡，便安心前去煮開水上廁所，沒想到回頭再見女兒時，發現她已臉色蒼白、嘴唇發紫，經確認無呼吸心跳後，他雖有馬上進行急救，但仍無效。

女嬰遺體隨後送往法醫研究所做鑑定，鑑定結果顯示女嬰生前有遭受大力搖晃、拍打，腦幹才會因此損傷，出血腫脹死亡。朱妻出庭時則表示，朱男平時照顧小孩並不是很有耐心，在拍背、拍屁股時力道都會過大，檢察官因此認定朱男照顧疏失屬實，依過失致死罪將他起訴。

新北地院審理時，朱男坦承罪行，法官考量他獨自照顧女兒，卻因疏失釀成遺憾，但事後態度並非惡劣，最後依過失致死罪，判朱男6個月，得易科罰金18萬；仍可上訴。

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