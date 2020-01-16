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「飲君子」福音！第一支酒精性護肝食品　「九將軍」問世

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「飲君子」福音！第一支酒精性護肝食品 「九將軍」問世（圖／業者提供）

▲「九將軍」經動物實驗證實，有助延緩酒精誘導所引起之脂肪肝，是國內第一支獲得官方認證的產品。

圖、文／九將軍提供

坊間有許多解酒護肝的偏方，但99%並沒有核可的功效，甚至亂吃會鬧出人命；一位高雄的男性，喝酒前吃了兩顆買來的解酒藥，差點兒丟了性命；該男子表示因為要陪客戶吃飯，就在喝酒前吃了兩粒解酒藥。心想著有了解酒藥撐腰，就主動多喝了幾杯。可是不到一個小時，他就開始頭暈，噁心，最後嘔吐時氣管窒息，差點把命丟了。

市售解酒護肝產品 無認證、風險高
營養師表示：市售的解酒護肝產品，幾乎都沒有經過官方認證，而且成分、效果不明，食用風險非常高；因此建議消費者應該選則有健康食品認證的九將軍，它是第一支獲得政府認證的酒精性脂肪肝的護肝健康食品護，在飲酒前、後食用，有延緩酒精誘導所引起之脂肪肝或降低血液及肝臟中的總膽固醇及三酸甘油脂⋯⋯等危險因子，遠離酒精性肝炎的風險。

「飲君子」福音！第一支酒精性護肝食品 「九將軍」問世（圖／業者提供）

▲尾牙旺季，也是「爆肝旺季」！在尾牙期間，「飲君子」爆肝人數暴增；營養師建議：飲酒前後可食用九將軍，幫助乙醇代謝

解酒護肝 「乙醇」代謝率是關鍵
營養師指出：要有效解酒護肝，首要的工作就是體內加速酒精代謝率，減少停留體內的時間；所以要讓酒精中的乙醛能快速被代謝為乙酸，才能達到「減少酒醉徵狀、減少對肝臟的危害，降低酒精性肝炎風險」的作用；有人說大量喝水、喝茶、甚至蜂蜜水，可以幫助解酒，但這些方法代謝速度太慢，等到酒醒了，乙醛已經對肝臟造成傷害。

創新配方 「九將軍」獲官方認證
市售也有販售許多解酒液、解酒錠，但大多只是安慰劑，甚至只是強力提神、刺激的效果，對代謝酒精都沒有幫助，只是一般的食品。為了降低酒精中乙醇對肝臟的危害，國內研發單位針對此有了突破性的發現，開發出能讓有效提高代謝率的創新配方；目前，已經衛福部已核可上市，不但有十九國的專利，也是國內第一支酒精性護肝認證的健康食品。

飲酒前後服用 「九將軍」效果佳
「九將軍」經動物實驗證實，有助延緩酒精誘導所引起之脂肪肝，是第一支酒精性護肝認證的產品；其中的葡萄糖、丙胺酸、琥珀酸能將酒精成分（乙醛）能快速代謝；同時添加麩醯胺酸、精胺酸、胺基乙酸成分，保護肝臟損傷，只要在飲酒前、後食用一顆，能延緩酒精誘導所引起之脂肪肝或降低其危險分子，遠離酒精性肝炎的風險。

「飲君子」福音！第一支酒精性護肝食品 「九將軍」問世（圖／業者提供）

九將軍更多資訊
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