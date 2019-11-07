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酒喝到「腦病變」…他家暴、搶超商樣樣來！法官：服刑前先監護5年

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▲▼示意圖,濫用,癮,成人,酒精,酗酒,逮捕,酒駕,飲料,意外,犯罪 ,危險（圖／123RF）

▲張男長年酗酒鬧事做出脫序行為，法官審理他的超商搶案時，為避免他再對社會造成危害，判他在入獄前先行監護5年。（圖／取自圖庫123RF）

記者徐愷昕／台北報導

張男2017年7月在超商搶了3包香菸1瓶米酒，被檢方起訴。經法院調查張男因長期酗酒，嗜酒如命，現已造成酒精性腦病變，導致行為能力降低。台北地院審理時，依強盜罪判他3年2個月有期徒刑，另為避免他又喝酒亂鬧事，對社會造成難以預料的危害，依保安處分規定，判他在入獄前先行監護5年。可上訴。

張男2017年7月3日凌晨4時許，至超商向店員購買3包香菸，但因身上沒錢可付，便趁杜姓店員不注意時，先搶了陳列在架上的27元紅標米酒1瓶，隨後又逕自走進櫃台，拿取3包原先欲購買的香菸。杜女見情況不對，隨即伸手要搶回香菸，但張男為了守護贓物，竟高舉酒瓶朝她揮舞，讓獨自上大夜班的杜女不敢反抗，最後任由張男將香菸及米酒拿走。全案在杜女報案後，警方依循監視器畫面循線逮人，順利將張男移送法辦。

法院審理時，張男提出精神抗辯，拿出醫師鑑定，表示自己患有「酒精性腦病變」、「酒精性譫妄」、「酒精性精神病」及「酒精使用障礙症」，該鑑定指出，張男辨識能力低弱，行為能力已因喝酒過多而降低，故法官認定此精神鑑定可採，有減輕理由。

合議庭調查張男過去的酒醉犯罪紀錄，發現他自18歲開始酗酒，32歲離婚後酒量漸增，甚至嚴重到無法維持工作，只能靠打零工維生。2013年及2014年有開始接受治療，但因未能規律服藥、回診，加上又持續飲酒，戒治宣告失敗。2015年雖曾一度在慈濟醫院住院1個多月，但出院後又沒回診。

2018年12月，張又因拒絕回診治療，在母親報警後強制送醫，但他又闖入鄰居家、家暴家人等脫序行為不斷發生，法官認為，張男如果無法戒除酒癮，危害社會的情況不會有好轉的一天。

法官審酌，張男搶奪超商屬實，事發當下持酒瓶威脅被害人，已明確造成杜女精神創傷，事發2年多仍餘悸猶存，判他3年2個月徒刑。但考量張男母親年事已高，無法照顧他，又子女正值求學階段，無意協助父親就醫，且他兄弟姊妹各有家庭，為避免他繼續做出脫序行為，對社會造成危害，宣告他在入監執行前，先至處所施以監護5年。

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