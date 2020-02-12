一家19人吃火鍋燒烤「11人確診武漢肺炎」　3人在餐飲業上班…急關店14天

▲這家族過年期間曾到觀塘Lento Party Room吃火鍋及燒烤。（圖／示意照／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

香港武漢肺炎疫情擴大，一個家族19人一起去吃火鍋和BBQ後，累計共有11人確診，其中有3人從事餐飲業，其所服務的餐廳「陶源酒家」、「美心樓」共三間店宣布停業14天，分店所有員工將自主隔離14日。

《香港01》報導，香港9日新增10例確診中，其中9人來自一個家族，他們都曾在大年初二、1月26日，到觀塘Lento Party Room吃火鍋及燒烤，而10日又再新增兩名出席成員確診。

報導說，當中3名確診都從事餐飲業，有一人在富臨集團旗下位於灣仔菲林明道的陶源酒家上班；另兩人在美心集團旗下北京樓旺角及中環分店工作。

▲▼香港武漢肺炎疫情延燒，港人搶買口罩。（圖／達志影像／美聯社）

富臨集團指出，10日已在確診者工作的陶源酒家灣仔分店徹底消毒，棄置所有開封或處理過的食物，並在11日停業14天，公司會密切注意該店進行自主隔離14天員工的身體健康。

而美心集團表示，9日已徹底消毒北京樓旺角及中環分店，丟棄已開封或經處理的食物，兩間分店停業14天，並安排所有員工自主隔離至少14日，同時密切關注員工的健康狀況。