清大交大「梅竹賽」確定停辦　籌委會列兩大原因：疫情尚未穩定

記者黃翊婷／綜合報導

國立清華大學與國立交通大學一年一度的學藝及體育校際錦標賽「梅竹賽」，今年受到武漢肺炎疫情影響，籌辦單位11日晚間宣布停辦，並公開兩大原因說明，「疫情目前情況尚未穩定，我們無法準確預測未來會如何發展，對選手或籌委會而言都是很大的不確定性，也存在著風險，我們也不希望有任何人生病。」

▲梅竹賽往年大約都是在2、3月間於兩校舉行。（圖／翻攝自Facebook／梅竹籌備委員會，下同）

籌辦人員透過臉書「梅竹籌備委員會」PO文表示，因為疫情的關係，兩校開學日皆延後至3月2日，本月4日在兩校的防疫會議討論中提到梅竹賽防疫措施的方案，之後也詢問雙方校隊延期至5月辦理的可行性，最後仍決定停辦，兩大原因如下：

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1.疫情目前情況尚未穩定，我們無法準確預測未來會如何發展，對選手或籌委會而言都是很大的不確定性，也存在著風險，我們也不希望有任何人生病。



2.大專盃日前在臉書宣布二級跟一般組延期，而大運會也尚未確定是否延期，5月的時間其實也不是那麼確定。加上選手及同學都有課業的考量，我們尊重並理解每一個球隊的選擇，在統整回覆後也發現確實很難找到所有項目都能剛好可以的時間，因此選擇停辦。

另外，梅竹籌委會也列出4提問答，整理出大家可能會有疑問的部分進行回答，包含為何不維持原日期舉辦、為何不與開學同步延後兩週就好、會不會是受到學校強制要求停辦、為何不改辦友誼賽。

▼梅竹賽停辦問與答全文。