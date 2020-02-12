更新／鑽石公主號新增39例武漢肺炎病例　共174人感染「檢疫官也中鏢」

記者張靖榕／綜合外電報導

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鑽石公主號目前檢測492人，感染174人。日本厚生勞動大臣加藤勝信證實，4名重症病例皆為船員，年齡介於60至70歲，4人全數待在重症監護室，靠吸氧機維持呼吸。

▲鑽石公主號於日本橫濱港外。（圖／路透）

08：33更新

現在已有4人靠吸氧機維持呼吸，或是進了船上的重症監護室，其中3名為日本人。

日本郵輪「鑽石公主號」新增39例武漢肺炎病例，排除已經下船的香港籍男子，目前遊客累計已有174人感染。除此之外，還有1名檢疫官感染。

根據日本《共同社》、「TBS NEWS」報導，厚生勞動省12日清晨宣布，停泊在橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，新增加39例新型冠狀病毒病例，隔離區的檢疫人員也被證實感染。船客加船員共近3600人的鑽石公主號，目前感染率約為4.83％。

船上印度籍廚房工作人員薩卡爾（Binay Kumar Sarkar）日前為了向印度政府求救，上傳一段96秒的影片到網路上，呈現出船艙內的真實狀況，儼然一座病毒蔓延的小城市。

▲鑽石公主號遊客太悶，紛紛走到陽台透氣聊天，或是打太極。（圖／達志影像／美聯社）

其他船員也透露，部分9日確診的同事之後還和大家一起在餐廳吃飯，所有被隔離在甲板下的船員生活起居全擠在一起，甚至4人共用一間廁所，感染的風險極高，健康保障遠比甲板上方能透氣走動的船客還要薄弱。

厚生勞動省10日才表示政府篩檢試劑有限，全面篩檢恐怕有實行面的困難，但在討論出具體可行的方法前，如今連檢疫官都中標，情況變得更加嚴峻。