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看到倉庫有3箱口罩！　他竟然帶女友狂偷6000個：想寄回老家

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看到倉庫有3箱口罩！　他竟然帶女友狂偷6000個：老家被隔離很缺。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

▲監視器拍到情侶犯案身影。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎持續擴散，許多民眾紛紛搶購口罩防疫，造成口罩缺貨供不應求的情況，上海市嘉定區警方近來就查獲一起竊盜防疫物資案件，一對男女因為老家被隔離、物資緊缺，竟然闖入倉庫一口氣盜走3箱共6,000個口罩。

《看看新聞》報導，嘉定區安亭一勞防用品企業上月31日下午2時發現，囤放在倉庫內的3箱防霧霾口罩突然消失，便立即報警。警方透過撬鎖痕跡、以及附近監視器畫面很快便掌握到嫌犯身分，「2人發現倉庫附近沒有監視器，自認很安全，就撬開鎖把3箱口罩搬走，然而還是被出入口的監視器給拍到罪行。」

犯案的姜姓男子原來是在倉庫附近工作，意外發現倉庫囤放大量口罩後，因為想帶回物資緊缺的老家，便夥同蔡姓女友一同犯案，其中1箱已被寄回他們老家，另外2箱則順利被警方追回。

受害人孫姓男子表示，這6000個口罩不是醫療口罩，而是防霧霾口罩，是客戶在過年前訂的，從事相關工作多年的他也是第一次碰到類似狀況。這對男女因涉嫌盜竊罪已被公安機關採取強制措施，案件待進一步審理中。

▼2人偷的其實是防霧霾用的活性碳口罩。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

看到倉庫有3箱口罩！　他竟然帶女友狂偷6000個：老家被隔離很缺。（圖／翻攝自《看看新聞Knews》）

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