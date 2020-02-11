「75度酒精到了沒？」　彰化台酒預告：明天沒有貨！

▲台酒彰化員林營運所還沒有75度酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

最近因為武漢肺炎疫情逐漸升溫，民眾除了必備口罩外，酒精更是不可或缺的必需品，台酒宣布10日將正式上架販售75度酒精，記者今天實地前往彰化地區員林營業所，發現在入口處懸掛「12日98度酒精無販售，75度酒精進倉將另行公告」，也就是說先預告明天無酒精，讓許多前往購賣酒精的民眾空跑一趟。

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▲台酒彰化員林營運所內櫃台擺放「今日酒精已售完」。（圖／記者唐詠絮攝）

員林營業處廖姓女主管指出，所有與酒精相關的細節，一律由台中營業處統一對外回應，對於記者的提問一概不回答，但她也指出，爆發疫情以來，消費民眾得知台酒營業所有98度優質酒精，每天一大早便有民眾排隊，只能發號碼牌因應，至於每天發多少瓶，則是以每日進貨量調配。如今得知有75度酒精，營業所內電話更是從早到晚接個不停，都是民眾在詢問「75度酒精到了沒」。

▲台酒建議民眾不妨考慮用易洗樂取代酒精。（圖／記者唐詠絮攝）

廖姓主管也強調，不管是98度優質酒精或是未來即將進貨的75度酒精，除了用於民眾需求外，還有部分得用於學校、醫療院所及養護中心等等，數量有限，她也建議民眾可以用台酒出產的「易洗樂」洗潔精，因為它是用啤酒花提煉、完全無用化學添加劑，可用於洗碗盤外，更可以用在清潔洗手、擦拭地板等方面使用，也不傷手，用途更廣，對抗病毒殺菌更全面。

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