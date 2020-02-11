不斷更新／阿拉伯新增1確診「共計8例」　日本撤僑者「突出現2確診」

▲武漢肺炎引發國際恐慌。（圖／路透）

記者陳亭伃、詹雅婷、張方瑀、丁維瑀、吳美依／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。世界衛生組織（WHO）為加快應對武漢肺炎研究，將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

【16：06】

根據《阿聯酋通訊社》（WAM）報導，阿聯酋衛生部宣布了一起境內印的新病例，該人與早先的確診病患有過接觸。

【14：46】

根據日本《朝日新聞》報導，日本厚生勞動省11日指出，包機撤僑的隔離人士中，又出現2名確診，目前境內（不包括郵輪確診升至28例），此外，厚生省也強調這兩人首次接受檢驗時皆為陰性反應，二次檢驗後才呈現陽性反應，緊急送醫隔離治療。

【14：08】

泰國11日再增加一例確診，境內總感染數來到33例。官員表示，患者為一名來自武漢54歲中國婦女，先前曾在泰國境內與另名中國籍感染者接觸，隨後遭到隔離。

【13：10】

根據韓聯社報導，12日南韓官方宣布將嚴格對港澳入境旅客進行檢驗。

【11：12】

根據《路透社》報導，越南衛生部門證實，目前新增2例確診，其中一名病患僅3個月大，境內累計至15例。此外，根據《NHK》報導，日本厚生勞動省表示，10日檢測確診的65人已經下船送醫。

【10：13】

根據《CNN》報導，美國境內再傳一例確診，目前累計至13人，新確診的病患過去曾有武漢旅遊史，已被送往加州大學聖地牙哥醫學中心進行隔離治療。新加坡衛生部門10日晚間證實，再傳2名確診，累計至45例確診，其中7名患者狀況嚴重，已被送往重症監護室。

【09：08】

根據韓聯社報導，南韓新增一例確診，目前累積28例；此外，《Sky News》報導，英國衛生部門證實，2醫護人員被診斷出遭感染新型冠狀病毒，已進行隔離治療。

各國確診狀況如下：

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

東北亞：3國

日本：確診163例（橫濱外海遊輪135例，日本境內28例）

北韓：傳聞7例

南韓：確診28例

東南亞：6國

越南：確診15例

新加坡：確診45例

馬來西亞：確診18例

泰國：確診33例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診10例

比利時：確診1例

德國：確診14例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診12例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例