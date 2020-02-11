復工防疫／上海召開台商座談會　鄭鋼淼籲「共渡難關」

▲上海市政府關心台商開工情況。（圖／取自上海市台胞服務中心網站）

記者陳政錄／綜合報導

大陸企業昨（10日）起陸續開工，但面對新型冠狀病毒疫情風險，台商大本營上海市政府日前召開台商座談會，分析疫情對台企的影響，研商紓困辦法。上海市委常委、統戰部長鄭鋼淼在赴廣達上海工廠時表示，要「攜手同心，共渡難關。」

上海是大陸台商聚集重鎮，受疫情影響，不少經營第三產業如旅遊、酒店、餐飲類型，或員工數較少的台商均以延後開工因應，而如統一、廣達等大廠，則率先復工，前者目前復工75%，全力生產泡麵、食品等應急物資。廣達上海廠則占當地筆電等3C產能大宗，目前已有2萬名員工復崗。

▲上海市政府召開台商座談會。（圖／取自上海市台胞服務中心網站）

為了解台商復工時遇到的問題，上海市政府團隊2月10日組織前往位於松江區的廣達工廠，由鄭鋼淼主持座談會，包含上海市台協會長張簡珍、廣達集團上海製造城負責人黃健堂等台協會員，以及上海市台辦主任李文輝等台辦人員與會。

據了解，鄭鋼淼還特意前往工廠生產線，視察企業是否備齊口罩、消毒水等防護物資。他說，當前疫情防控的關鍵階段，要堅決貫徹落實習近平總書記重要講話精神，因地因時因業施策，全力確保企業有序復工復產。

鄭鋼淼指出，市政府近期已發布《上海市全力防控疫情支持服務企業平穩健康發展的若干政策措施》，針對當下企業發展實際困難，給予相關政策支持。

李文輝則感謝台商在疫情期間，透過捐款捐物做出的貢獻。他說，據統計，截至2月9日，上海台胞、台企累計向湖北武漢等地捐款捐物超過4600萬元人民幣，感謝廣大台胞、台商與我們一起共抗疫情。

目前，大陸發改委已經發文，要求有條件的企業盡快復工，特別是與民生物資相關，或與醫護防疫相關的產業，以及影響性較強的大型企業；受疫情影響較嚴峻的企業，則視情況做適度的開工安排。

為確保企業復工後的風險可控，上海也要求企業在復工前，需要事先提交申請，並填寫資料核實員工健康狀況、企業防護物資儲備程度。