　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢新增疑似病例「波動下降」　專家：拐點可能2月20日出現

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委今（11）日表示，武漢新增疑似病例由2月5日高峰日的2071例，「波動下降」至2月10日的961例，說明疑似病人存量正加速分流和消化。另外，全球衛生高級研究員黃嚴忠指出，「根據最新也是最樂觀的預計，湖北以外省份的疫情將在2月20日左右達到拐點。」

在11日的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹說，武漢新增疑似病例出現波動下降，說明隨著當地強力推進確診患者集中救治、疑似患者集中隔離、無法排除的發熱患者和確診患者的密切接觸者集中隔離觀察等措施，疑似病人存量正加速分流和消化。

米鋒指出，「這既為病人接受規範化治療、減少重症和危重症發生贏得了時間，也為後續可能發生的疑似病人騰出了檢測等方面資源，為打贏疫情防控阻擊戰創造了條件。」

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲封城後的街道。（圖／路透）

就目前湖北外地區新增病例「連降7天」的情況，張文宏向《第一財經》表示，湖北外地區的新增病例拐點似乎已經出現，由於返工潮導致新增病例數量即便在過段時間後出現第二峰，但是只要按照既定的防控策略，堅決執行不放鬆，只要武漢戰役能打下來，全國各地防控工作從現在的拐點開始。

他接著指出，即使有一個小高峰，也能引來第二次拐點，直至在人間消滅這個病毒，「從哪裡來回哪裡去，趁這個病毒還沒有進化到可以在人間長期居住（像流感那樣）的能力的時候，讓我們一鼓作氣把它趕回山林深洞之中。」

▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲大陸10日一天新增確診2478例、108死。（圖／路透）

另外，據《中國新聞週刊》報導，美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠認為，「從全國範圍看，新增疑似病例自2月5日起已連續下降，這一情況似乎暗示目前全能型政府採取的干預措施已開始起作用。」

他分析稱，在武漢及其周邊地區，通過加派醫務人員、建成方艙醫院，病人收治問題可望得到基本解決。而在全國範圍，通過調動全社會力量和資源，包括使用高科技手段嚴防死守，阻斷一切不必要的人員流動，二、三代傳染和社區性傳染的可能性也大大降低。

黃嚴忠表示，病毒還在蔓延，原來期望的拐點尚未來到，抗擊新冠疫情到了一個關鍵節點，「根據最新也是最樂觀的預計，湖北以外省份的疫情將在2月20日左右達到拐點，亦即真正意義上實現確診病例數和疑似感染人數的下降。而在武漢及其周邊地區，考慮到大量感染者未能及時收治，隧道盡頭的亮光也許要在一個月後才能出現。」

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

▲據大陸國家衛健委數據統計，湖北省以外的地區，新增病例已連續第7日呈下降態勢。（圖／路透）

但黃嚴忠強調，在目前對病毒本身尚缺乏足夠認識的情況下，上述預測本身還有較大局限性，例如有專家指出，疫情早期對新冠肺炎診斷的標準有誤，導致許多患者沒有確診；迄今為止，病毒的動物源頭和中間宿主尚未最終確認，「需要指出的是，群體免疫力的提高是拐點出現的關鍵，但目前對新冠病毒感染痊癒後是否完全免疫，還不十分確定。」

對於下一步疫情防控的措施，黃嚴忠表示，在未來2周，目前的圍堵病毒蔓延的政策以及避免人群接觸的措施，仍應繼續不折不扣地執行，早發現、早隔離、早治療仍為上策，但與此同時也應考慮到，嚴防死守管控措施的負效應將日漸明顯。「如果疫情在3月下旬後仍繼續蔓延，則不僅要考慮對經濟的影響，也要考慮民眾對現行防控措施的承受力。」

黃嚴忠認為，病毒在流行一段時間後會有變異，目的是與宿主共存，也許傳染性變強，但致病性會減弱，例如武漢的一代、二代感染病人病死率很高(4%以上)，但其他省份患者的病死率遠低於1%；相關學科要對病毒的特點加緊研究，政府決策要在弄清病毒變異情況、易感人群及危重症人群特徵的基礎上，決定下一步的防控部署。

ET快訊
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
驚悚撞擊影片曝！汐止20歲騎士「2砂石車中間」高速狂超…下秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

習近平最新防疫指示　「將戰勝疫情、確保經濟社會發展運行」

2萬人塞爆紐約唐人街！超跑貼「中國加油」挨炮轟...網紅怒：假慈悲

從起點到終點0人上車！公車司機錄15秒影片曝心酸：第一次這麼孤獨.....

小情侶沒戴口罩「秀恩愛」被無人機抓到！　她甜喊：我都看見了　35秒影片瘋傳

幾名陌生人同時確診武漢肺炎　一查「生活軌跡重疊了」染病關鍵曝

2秒接觸就會傳染！陸專家警告「在辦公室要戴口罩」：不通風風險很高

非洲小國捐「100歐元善款」　外國網友調侃「假標題、好少」

影／哭花護目鏡沒法工作！22歲女護士自願出征武漢…拒絕「向父母報平安」

武漢爆「至少500醫護感染600疑例」　醫生：看見同事感染「被摧毀」士氣低

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

習近平最新防疫指示　「將戰勝疫情、確保經濟社會發展運行」

2萬人塞爆紐約唐人街！超跑貼「中國加油」挨炮轟...網紅怒：假慈悲

從起點到終點0人上車！公車司機錄15秒影片曝心酸：第一次這麼孤獨.....

小情侶沒戴口罩「秀恩愛」被無人機抓到！　她甜喊：我都看見了　35秒影片瘋傳

幾名陌生人同時確診武漢肺炎　一查「生活軌跡重疊了」染病關鍵曝

2秒接觸就會傳染！陸專家警告「在辦公室要戴口罩」：不通風風險很高

非洲小國捐「100歐元善款」　外國網友調侃「假標題、好少」

影／哭花護目鏡沒法工作！22歲女護士自願出征武漢…拒絕「向父母報平安」

武漢爆「至少500醫護感染600疑例」　醫生：看見同事感染「被摧毀」士氣低

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

日本買水波爐一直跳電！他一曝光用法　網秒抓包1點超NG：這個不要用

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

馬英九「樂觀其成」中廣股權賤賣給趙少康？律師：只是加強購買意願

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

大陸熱門新聞

陸藥廠宣佈「成功仿製」瑞德西韋

一家19人吃火鍋燒烤11人確診　3人在餐飲業上班關店14天

湖北黃岡全面普查：1.3萬人發燒

即／湖北增94死、1638確診武漢肺炎

廣東授權：廣、深可徵用個人房屋、交通工具抗疫

她把武漢女嬰丟河南離開　原因讓網哭了

獨家追蹤／鄰居疑似確診！台灣媳婦受困湖北農村...連家門口都不敢出

鍾南山預估：武漢肺炎疫情4月結束

新冠肺炎傳染性極強？陸專家：2秒也能感染

65歲女42天後才確診...旅遊史曝光

武漢童書：果子狸可吃！出版社下架

女醫生怕感染家人走路上班...見丈夫暖舉淚崩

陸委會開放陸配子女來台　網吵翻

廣州大樓社區感染3戶確診！　所有人飯店隔離

更多熱門

相關新聞

無限期停業！台中香草園餐廳斷尾求生

無限期停業！台中香草園餐廳斷尾求生

武漢肺炎疫情延燒持續影響到台灣餐飲業，台中市美術園道上的香草園法式蔬食餐廳11日宣布，因武漢肺炎疫情將無限期停業。

上海召開台商座談會　鄭鋼淼出面

上海召開台商座談會　鄭鋼淼出面

因武漢肺炎STEAM破上線人數紀錄

因武漢肺炎STEAM破上線人數紀錄

武漢肺炎患者狠咬醫生出血　眾人驚呆「深怕被感染」

武漢肺炎患者狠咬醫生出血　眾人驚呆「深怕被感染」

菲律賓禁令⋯觀光產值蒸發200億

菲律賓禁令⋯觀光產值蒸發200億

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎武漢波動下降

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面