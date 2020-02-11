武漢新增疑似病例「波動下降」　專家：拐點可能2月20日出現

▲武漢肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委今（11）日表示，武漢新增疑似病例由2月5日高峰日的2071例，「波動下降」至2月10日的961例，說明疑似病人存量正加速分流和消化。另外，全球衛生高級研究員黃嚴忠指出，「根據最新也是最樂觀的預計，湖北以外省份的疫情將在2月20日左右達到拐點。」

在11日的大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹說，武漢新增疑似病例出現波動下降，說明隨著當地強力推進確診患者集中救治、疑似患者集中隔離、無法排除的發熱患者和確診患者的密切接觸者集中隔離觀察等措施，疑似病人存量正加速分流和消化。

米鋒指出，「這既為病人接受規範化治療、減少重症和危重症發生贏得了時間，也為後續可能發生的疑似病人騰出了檢測等方面資源，為打贏疫情防控阻擊戰創造了條件。」

▲封城後的街道。（圖／路透）

就目前湖北外地區新增病例「連降7天」的情況，張文宏向《第一財經》表示，湖北外地區的新增病例拐點似乎已經出現，由於返工潮導致新增病例數量即便在過段時間後出現第二峰，但是只要按照既定的防控策略，堅決執行不放鬆，只要武漢戰役能打下來，全國各地防控工作從現在的拐點開始。

他接著指出，即使有一個小高峰，也能引來第二次拐點，直至在人間消滅這個病毒，「從哪裡來回哪裡去，趁這個病毒還沒有進化到可以在人間長期居住（像流感那樣）的能力的時候，讓我們一鼓作氣把它趕回山林深洞之中。」

▲大陸10日一天新增確診2478例、108死。（圖／路透）

另外，據《中國新聞週刊》報導，美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠認為，「從全國範圍看，新增疑似病例自2月5日起已連續下降，這一情況似乎暗示目前全能型政府採取的干預措施已開始起作用。」

他分析稱，在武漢及其周邊地區，通過加派醫務人員、建成方艙醫院，病人收治問題可望得到基本解決。而在全國範圍，通過調動全社會力量和資源，包括使用高科技手段嚴防死守，阻斷一切不必要的人員流動，二、三代傳染和社區性傳染的可能性也大大降低。

黃嚴忠表示，病毒還在蔓延，原來期望的拐點尚未來到，抗擊新冠疫情到了一個關鍵節點，「根據最新也是最樂觀的預計，湖北以外省份的疫情將在2月20日左右達到拐點，亦即真正意義上實現確診病例數和疑似感染人數的下降。而在武漢及其周邊地區，考慮到大量感染者未能及時收治，隧道盡頭的亮光也許要在一個月後才能出現。」

▲據大陸國家衛健委數據統計，湖北省以外的地區，新增病例已連續第7日呈下降態勢。（圖／路透）

但黃嚴忠強調，在目前對病毒本身尚缺乏足夠認識的情況下，上述預測本身還有較大局限性，例如有專家指出，疫情早期對新冠肺炎診斷的標準有誤，導致許多患者沒有確診；迄今為止，病毒的動物源頭和中間宿主尚未最終確認，「需要指出的是，群體免疫力的提高是拐點出現的關鍵，但目前對新冠病毒感染痊癒後是否完全免疫，還不十分確定。」

對於下一步疫情防控的措施，黃嚴忠表示，在未來2周，目前的圍堵病毒蔓延的政策以及避免人群接觸的措施，仍應繼續不折不扣地執行，早發現、早隔離、早治療仍為上策，但與此同時也應考慮到，嚴防死守管控措施的負效應將日漸明顯。「如果疫情在3月下旬後仍繼續蔓延，則不僅要考慮對經濟的影響，也要考慮民眾對現行防控措施的承受力。」

黃嚴忠認為，病毒在流行一段時間後會有變異，目的是與宿主共存，也許傳染性變強，但致病性會減弱，例如武漢的一代、二代感染病人病死率很高(4%以上)，但其他省份患者的病死率遠低於1%；相關學科要對病毒的特點加緊研究，政府決策要在弄清病毒變異情況、易感人群及危重症人群特徵的基礎上，決定下一步的防控部署。