　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺…挑戰精神生活極限！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲日厚生勞動省決定送緊急用藥給「鑽石公主號」上500需求旅客。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，目前進入第5天的隔離，船上約還有3600多名旅客，不少人求救表示「許多貼身藥物已經快要沒有了」，日本厚生勞動省已決定，將提供500需求人「各類緊急藥物」，其中包括慢性疾病等，9日將陸續送往郵輪上。

根據《NHK》報導，目前鑽石公主號上確診人數達到64人，留在船上的乘客還要面對多日的隔離，隨著時間過去，不少有慢性病史、或是固定用藥的乘客，開始出現藥物短缺的狀況。日本厚生勞動省得知消息隨即開會決定，將於9日開始輸送需求藥物至郵輪上。

據悉，目前船上約有500名旅客有「緊急用藥」需求，此外有部分旅客所使用的藥物在日本境內並未批准，因此無法提供，只能找類似成分的藥物經過醫師判定後替代。厚生勞動省表示，這次先緊急提供藥物，未來我們將考慮如何應對。

此外，9日厚生勞動省又將數十名旅客送醫檢疫，且超過100名旅客反應身體有不適的現象，外媒《TBS》報導，船上身體不適、確診人數暴增，很有可能使得船上感染人數越來越多。船上曾有美籍遊客透過網路表示，真的非常希望可以下船，「船上基本上就是密閉空間，且中央空調，根本不屬於適當的隔離環境」。

ET快訊
泰槍手被擊斃！血洗賣場對峙超過12hr終落幕　共造成25死6
2020醫療保健指數「台灣蟬聯全球第一」　大勝南韓、日本
冷氣團今晚最冷探10度！鋒面報到「全台連下2天雨」時間曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／南韓新增1確診「累積25例」　新加坡成東南亞最慘「爆增至40例」

鑽石公主號「乘客隔離4天情緒崩潰」　閃荒唐想法：是不是被確診就能下船？

他虐殺女友「再性侵殺害15歲女兒」　提詭異塑膠袋徘徊…竟怕到上吊輕生！

無助！武漢居民精神瀕臨崩潰　親見家人逐漸沒呼吸「寧可病死也不去隔離點」

泰槍手被擊斃！對峙超過12小時終落幕　共造成25死63傷

日本急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺…挑戰精神生活極限！

武漢肺炎中國死亡病例「超越SARS全球死亡人數」！湖北省昨日增81死

泰國士官長血洗賣場！至少21死...挾16人質躲商場　特種部隊救走百人

2020醫療保健指數「台灣蟬聯全球第一」　勝南韓、日本

不斷更新／南韓新增1確診「累積25例」　新加坡成東南亞最慘「爆增至40例」

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

武漢台辦質疑台商染疫真實性　陳時中：武漢就是這樣才變成武漢

泰槍手被擊斃！對峙超過12小時終落幕　共造成25死63傷

日本急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺…挑戰精神生活極限！

武漢肺炎中國死亡病例「超越SARS全球死亡人數」！湖北省昨日增81死

泰國士官長血洗賣場！至少21死...挾16人質躲商場　特種部隊救走百人

2020醫療保健指數「台灣蟬聯全球第一」　勝南韓、日本

不斷更新／南韓新增1確診「累積25例」　新加坡成東南亞最慘「爆增至40例」

鑽石公主號又有100人身體不適　數10人送檢「感染人數可能進一步增加」

人群黑夜尖叫逃命！泰國士官長「賣場持槍」畫面曝　開悍馬車掃射20死31傷

武漢肺炎「單日新增7例創新高」累計40例　新加坡：2人感染病毒來源不明

「全球400人專家論壇」邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加　秘書長說話了

談妻小「老二還在媽媽肚裡」　李文亮病逝前受訪：康復後仍要投入防疫！職責所在

泰槍手被擊斃！對峙超過12小時終落幕　共造成25死63傷

大都會醞釀重磅交易　積極爭取印地安人明星游擊林德

租屋族有福了！租金補助門檻大幅放寬　月收4萬也可申請

奔赴沒硝煙的戰場！武漢31護士狠下心...集體剪去「一頭秀髮」

企排／桃園臺產3比1逆轉conti　洪熙鈞、鄧岳昕成追分要角

日本急送500份緊急用藥「上鑽石公主號」　乘客用藥短缺…挑戰精神生活極限！

福斯釋出全新Polo四門版設計草圖　低單價搶攻小資房車市場

武漢肺炎中國死亡病例「超越SARS全球死亡人數」！湖北省昨日增81死

媽替6.6KG愛貓拍顯瘦照　同晚換阿公掌鏡「瞬間膨脹」

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

國際熱門新聞

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

武漢人發文教「闖關日本」　日網氣到報警

日武肺病例累積90例　第4批撤僑包機20歲男確診

李顯龍：若病例持續攀升　輕症者或不必入院

武漢肺炎染病「2年齡分水嶺」曝光！

人群黑夜尖叫逃命！泰國士官長「賣場持槍」畫面曝

武漢肺炎新增7例單日最高　新加坡：2人感染來源不明

16人遭挾持！泰士兵購物中心掃射群眾　已知17人死亡

5英公民在法確診武肺　英國首例童確診

泰國軍人持槍殺人逃進百貨公司　台人目睹撤離

更多熱門

相關新聞

奔赴戰場　武漢31護士剪去長髮

奔赴戰場　武漢31護士剪去長髮

在武漢肺炎疫情面前，醫護人員走在最前線抗戰，武漢協和醫院西院的31名護士，日前就剪掉一頭長髮，以必勝的決心加入抗疫隊伍。肝膽外科護士長葛琳說，「剪掉長頭髮，方便穿防護服，而且照料病人，沒時間天天洗澡洗頭髮。」

武漢肺炎中國死亡病例數超過SARS

武漢肺炎中國死亡病例數超過SARS

嘉義長庚關閉室內停車場防疫

嘉義長庚關閉室內停車場防疫

崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　明起限量發放

崇仁醫專「次氯酸水」殺菌抗病毒　明起限量發放

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒郵輪鑽石公主號世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

飛北京航班有肺炎確診！乘客名單驚見張碧晨

泰國士官長賣場掃射20死　陸軍司令到場

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面