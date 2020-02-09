新冠肺炎「人人易感」！陸疾控中心：大家都沒有免疫力

▲武漢肺炎人人易感染。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒（2019 n-CoV）疫情在全球不斷升溫，目前已知傳染性超強，可通過直接傳播、接觸傳播、氣溶膠（氣膠）傳播。大陸國務院聯防聯控機制於2月8日舉行記者會，疾控中心傳染病預防控制處研究員馮錄召指出，「新冠肺炎是一種新發的傳染病，大家都沒有免疫力，人人易感。」

馮錄召強調，所以無論社區裡是否有病例，如果不注意防範，都會有感染風險。他表示，要避免用手觸摸樓梯的扶手，電梯的按鈕等小區公共設施的表面，觸摸之後一定不要去觸摸自己的眼睛、嘴巴、鼻子，要儘快洗手。

此前，據外媒報導，全球目前超過2.8萬起新型冠狀病毒確診，超過560人死亡，但兒童患者相對少見，症狀大多也較輕微。《美國醫學會雜誌》（JAMA）於5日發表的最新研究指出，患者年齡中位數在49歲至56之間，兒童病例少見。

香港大學病毒學教授裴偉士（Malik Peiris）認為，年紀較小的患者症狀通常比較輕微，甚至沒有被納入病例，他也指出，年紀與病情嚴重性相關。澳洲新南威爾斯大學 （UNSW Sydney）流行病學家麥金太爾（Raina MacIntyre）提到，中老年人免疫力下降，因此出現較高發病率。

▲武漢肺炎不斷擴散。（圖／路透）

根據今天（9日）最新統計，大陸累計確診人數已達3萬6777例、累計死亡人數804例，死亡人數已超越2003年SARS在全球造成的774死。

湖北省衛生健康委員會今晨6時12分最新公告，8日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒肺炎病例2147例，新增死亡81例，截至8日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒肺炎病例27100例，累計治癒出院1439例，累計死亡780例，病死率2.88%。