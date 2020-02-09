首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hrs「周一休館」

▲國立故宮博物院北部院區2月14日起取消每日及週末延長開館時間。（圖／記者季相儒攝）



記者蕭筠／台北報導

大陸武漢肺炎疫情升溫，為強化各項防疫及相關整備作業，國立故宮博物院北部院區將從2月14日起至3月31日取消每日及週末延長開館時間，並於每週一休館1日，調整後開放時間為周二至周日上午9時至下午5時止；南部院區開院時間則維持不變，後續則將視疫情作機動調整。

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▲▼ 故宮北院防疫武漢肺炎，於正館出入口使用紅外線體溫偵測儀，對遊客及員工實施體溫初篩。（圖／故宮博物院提供）



為因應武漢肺炎疫情持續蔓延，國立故宮博物院配合中央及地方政府防疫措施，已於2月5日閉館後針對展廳進行全面消毒，包括附設商店及餐廳等；1月25日起也在每日開館前將館內公共設施包括座椅、樓梯扶手、電扶梯扶手、電梯按鍵，及展廳內玻璃等遊客可能用手接觸到之所有設施，要求清潔員使用酒精擦拭，並在中午12時至2時間再次進行擦拭。

另，故宮1月23日起也在展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館之遊客及員工體溫，並觀察有無咳嗽、倦怠等情形，若發現量測溫度超過37.5度以上或有前述症狀者，將先引導至戶外暫待區，由護理人員進行複測，如確認發燒即發給口罩並勸導其離院自行就醫；1月27日起要求展場第一線服務人員於上班服勤期間，一律全程佩戴口罩；1月29日亦要求員工每日上班前均須量測體溫，如有發燒情形立即要求其就醫並居家休息。