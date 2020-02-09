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圖解武漢肺炎「居家隔離、居家檢疫和自主健康管理」3類差異

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▲▼居家隔離、居家檢疫和自主健康管理。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲居家檢疫。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指出，具感染風險者分，居家隔離、居家檢疫和自主健康管理3類，為讓全民更了解差異，衛福部今（9日）在臉書用3張圖解，清楚告訴大家哪裡不同？遇到以上狀況，又該怎麼做。

確定病例的接觸者→居家隔離14天

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地方衛生主管機關會開立「居家隔離通知書」，並每日追蹤2次居家隔離者的健康狀況。隔離期間須留在家中或指定地點，不得外出、搭乘大眾運輸工具、出境或出國。一旦出現症狀，由衛生主管機關安排就醫。

▲▼居家隔離、居家檢疫和自主健康管理。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲居家隔離。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

具中港澳旅遊史者→居家檢疫14天
（含自大陸轉機者，2/10起含自港澳轉機者）
主管機關(地方政府民政局/里長或里幹事)會開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，返家檢疫時須配戴口罩。里長或里幹事進行健康關懷14天，每日撥打電話詢問健康狀況並記錄「健康關懷紀錄表」。檢疫期間須留在家中或指定地點，不得外出、搭乘大眾運輸工具、出境或出國。有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗，衛生主管機關加入主動監測。

衛福部說明，只要有以上上述2種情形，如民眾未配合防治措施，將依傳染病防治法裁罰，必要時進行強制安置。

▲▼居家隔離、居家檢疫和自主健康管理。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲自主健康管理。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

申請赴港澳獲准者或本身為通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者→自主健康管理14天

衛生主管機關告知需自主健康管理，自主健康管理期間，應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節、每日早/晚各量體溫一次。如出現不適症狀，請立即撥打 #防疫專線1922 依指示就醫。
 

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