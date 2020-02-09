看著母親「咽下最後一口氣」...單親媽也被確診：在方艙醫院見到父親和兒子

▲李甜形容自己是一位很陽光的單親媽媽 。（圖／新民晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

43歲的武漢人李甜是一位單親媽媽，原本準備在2月2日結婚，但在武漢肺炎的疫情下，一下子變得一無所有。她們一家四口自1月底以來相繼確診，其中最嚴重的的母親於2月5日離世，「我看著她咽下了最後一口氣」，來不及傷心太久，李甜15歲的兒子和父親在當晚就被送進了江漢方艙醫院。

▲武漢市首先徵用酒店、體育館當場地，集中收治輕症患者或疑似病例民眾。（圖／翻攝新華社）

一家四口確診

「說真的，四個人三個是學醫的，完全沒有想過會感染，我們都很注意的。」李甜在接受《新民晚報》採訪時透露，她父親是是中醫、主任醫師，母親是西醫，自己大專的時候也是學中醫的，所以母親1月24日出現咳嗽、低燒情況時，「都以為母親只是普通的感冒發燒，在家自行給她輸了液。她的燒確實也退了。」

但之後的幾天，李甜家中4人陸續出現不舒服的情況，但都沒有發燒，「像我就是渾身痛，脖子也痛，我還以為是頸椎病犯了。」然而到了1月30日，母親身體突然變差，「喘不過氣來」，李甜輾轉多次最終將她送到協和醫院，「在發熱門診，我是直接跪在了地上，說快來人救救我媽媽，她快不行了。」

幸好一位像是護士長的人，馬上找了輪椅把母親送去吸氧，兩人也都做了核酸檢測，「輸液室裡面太恐怖了，全是吸氧的人。那天我媽就一直坐在輸液室門口，但非常冷。最後，醫生讓我把媽媽送去4樓的留觀室。那裡是一個兩人間，我真的很感激，也很滿意了。」

但當時李甜母親的情況已經很差，有床也不能躺，會影響呼吸，只能一直坐在輪椅上。這期間李甜才知道，母親曾陪舅舅去醫院看過一次病，而他已經在武漢市中心醫院住院，是新冠確診病人，「安頓完我媽，我立馬在醫院對面租了一個民宿，回家收拾了一下，把我兒子和爸爸接過去住，一人一間房隔離。當時，我兒子也有點發燒了，而我爸渾身乏力。」

1月31日李甜兒子發燒到39度，立刻被送去醫院治療檢測，其父親也於隔天到醫院做核酸，「最後，檢測結果出來，我媽是雙強陽確認，我和爸爸是雙陽確認，我兒子單陽確認。」李甜一個確診病人，那幾天拖著身體，身分三處照顧家裡人，「幸好老天爺最後的憐憫，我一點症狀都沒有，不然這個家就徹底垮了。」

▲李甜與父親兒子在方艙醫院的合影。（圖／新民晚報）

母親離世

「她情況真的不太好，不能吃，不能喝，只能靠輸液（吊點滴）維持」，李甜母親2月4日病情急轉直下，整個臉都腫了，血氧量也從之前靠吸氧可以達到90以上，變成了60幾，醫生怎麼做都不見好轉，「看著我媽全身插滿了管子，我糾結猶豫了好久，最後和醫生說算了，不想再看著我媽媽痛苦。他們就由4個人把我媽抬上了床，我媽那時已經小便失禁，輪椅上全濕了。」

李甜隨後給兒子打視訊，讓他和外婆見最後一面，當時他喊說，「外婆你振作點，你要好起來。」而李甜父親始終不願面對，就一直在床上躺著，不願說話也不理人，「我知道，我爸當時是崩潰的。」

李甜母親2月5日最終沒能熬下去，全身都是腫的，「我看著她咽下了最後一口氣，瞳孔慢慢放大，眼淚已經不知道留了多少。像這種病人的遺體也是要特殊處理的，醫院給了我電話，讓我自己聯繫殯儀館。然後他們很快就來了，用了幾層黃色、白色的袋子把母親帶走了，告訴我15天後去拿骨灰。」

▲李甜的兒子和父親被送進方艙醫院 。（圖／新民晚報）

方艙醫院團聚

處理完母親的後事，來不及傷心太久，李甜也去了紅會醫院，兒子和父親5日晚間送進了江漢方艙醫院。隔天李甜兒子在微信上告知，他和外公是緊挨的兩張床，領了洗漱用品，有供電也有電熱毯，並不是網上傳的沒電很冷，「在這種情況下還瞎傳一些負面的東西太可惡了」，但那裡廁所非常髒。

李甜本人則一直在紅會醫院等，現場情況非常亂，2月7日下午因為遲遲看不到安排，「很多人像我一樣在這裡已經待了2晚，體力都快透支了，有人開始「鬧」，員警都來了。我也是非常迫切地想要看到父親和兒子。」

▼ 李甜在紅會醫院椅子上等了一夜。（圖／新民晚報）

最終李甜一批人被送進了方艙醫院，「我到得比較晚，就沒有給我們發藥。我兒子說今天發了一些號稱是對這個病很有效的中藥。這裡是可以走動的，男女病區也可以偶爾串門，因為我情況比較特殊，我跟他們說了，兒子和父親都住在這裡，他們就讓我隨時可以過去照顧他們。總算見到他們了，我也放心了。」

▼三人在方艙醫院團聚。（圖／新民晚報）

2月8日上午李甜有些頭暈，胃也不知道是不是因為吃了藥的關係反應有些大，「不過昨晚，醫生查房的時候告訴我，我的病情是在好轉的，相信很快可以出院了。 我父親和兒子今天的狀態也都不錯，父親還提出要喝皮蛋瘦肉粥，我給他點了個外賣。」

▼醫院提供的午餐 。（圖／新民晚報）

「特殊時期，大家需要互相諒解。」李甜說，「我覺得，我們是來這裡治病的，這種臨時搭建起來的地方，基本生活條件能夠滿足就可以了。這些天，我打過市長熱線，也求助過社區，儘管都有難處，但最後都給了我很多幫助，包括我所在的單位。期間，大家因為各種各樣的原因，有情緒在所難免，但現在回過頭去想，一定還是要相信政府。相信一切很快可以好起來。」