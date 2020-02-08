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質疑返台包機台商「被確診」　武漢市台辦提七大疑問：為何妻子不知情

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▲▼武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商緊急送往桃園醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

▲武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商緊急送往桃園醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

記者任以芳／台北—武漢連線報導

針對從武漢返回的台商確診病例爭議，武漢市台辦今（8日）晚間再次發出聲明，認為這名台商是「被確診」，並提出「七大疑問」，像是其妻子為何對確診情況不清楚、為何依照其他個案，公布台商性別、年齡等描述等，要求台灣當局如實交代情況。

台灣疾管署（ 7日）特別說明，這名返回的台商「症狀確實很輕微，也沒有肺炎」，不過「有檢測出呈現陽性反應。」武漢台辦反問，「多次與這名台商聯繫表達關心慰問，對方也表示自己一切正常，CT檢查正常，沒有收到任何確診通知，與同機返回的其他台胞一樣，這幾天都在醫院以外的隔離住所暫住，起居正常，沒有接受醫治的情況。」甚至直到今天上午，他的妻子仍對確診情況一無所悉。

關於台灣疾管署的說明，武漢市台辦表示，「病例確診應該科學嚴謹，如果確診應該及時採取相關措施，目前台灣披露的信息很有限，確切情況如何？目前還是不明瞭。」市台辦工作人員指出，「已經聯繫不上這名台胞，希望台灣方面對一些問題作出具體、確切的真實說明。」

▲▼武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商緊急送往桃園醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

▲首批武漢返台包機的確診個案，如今成為兩岸新的政治角力點。（圖／記者陳以昇攝）

武漢市台辦還對台灣當局的說法提出七個疑問，全文如下：

（一）這個病例是在什麼時候確診的？確診前採取哪些檢查檢測手段？有哪些具體判斷確診指標？

（二）既然確診了，為什麼當事人和家屬直到現在都沒有被告知？

（三）確診後，有沒有按規範進行流行病學史和密切接觸者調查？我們至今沒有獲得台灣方面提供的信息。

（四）確診後是否採取醫治措施？如實施了醫治，情況怎麼樣？

（五）在台灣至今宣佈的17個確診病例中，其他病例都公佈了患者年齡、性別、近期旅行史或某些症狀的描述，為什麼唯有這名台胞病例既沒有公佈年齡、性別也沒有其他必要的描述？台灣疾管署說這名台商「症狀確實很輕微，也沒有肺炎」，這個情況為何之前不及時主動公開？

（六）對這名台胞採取的隔離觀察措施與其他同機返回台胞有什麼不同？

（七）這名台胞確診後，有沒有對同機返回其他200多名台胞採取進一步檢查檢測措施？

武漢市台辦強調，台灣的確診病例存在許多疑點，上述問題，希望台灣方面盡快、如實、公開作出說明。此外，滯留武漢的台灣民眾何時可以返回台灣？武漢市台辦表示，「申請協助的台灣民眾有307人（滯留武漢部分），我們早就做好準備，原定（5日）運送。問題是台灣政府一再拖延，三天過去，始終卡著不讓他們回去，這些台胞都很著急，也很寒心。」呼籲台灣當局配合運送，讓台灣民眾盡快返鄉，不要再找各種藉口。

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