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武漢雷神山醫院啟用驚見華為5G技術解決萬人通訊與遠端醫療

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特約記者洪聖壹／綜合報導

武漢肺炎全球延燒，位於武漢的火神山醫院動用4,000人力在8天內啟用，讓人驚見「中國製造」實力，臨時擴大規模建造的「雷神山醫院」也於2月6日完工、2月8日啟用，除了細膩的醫療管線配置，當地媒體進入時發現，現場使用的免費公共WiFi居然是提供5G訊號，可以同時因應2.5萬人上網。

武漢雷神山醫院於2月8日啟用，主要功能同為醫治確診新型冠狀病毒肺炎患者，其內號稱有1.500張床位，除了加護病房之外，所有病房都是2人一間，規模比1,000張床位的火神山醫院還大，而且完善。其中比較特殊的是，整個「雷神山醫院」發表會採用5G網路發表，共5,000萬次累積觀看。

華為技術透露，該項工程由內部組織58名專案團隊，成員涵蓋研發、供應鏈、交付、終端、物流等領域，於72小時完成基站建置與測試，在這3天限期，華為技術已經做到在快速建立通信的同時，也可以在後期減少中國廣電無線經營團隊的管理壓力。

這個5G通訊技術主要由中國廣電整合，基於華為5G技術，搭配「長江雲」雲端服務、「湖北廣電網路」、「湖北廣播電視台」服務，該訊號主要是透過獨立組網（SA）形式，使用700MHz頻段發出，可以同時因應2.5萬人同時上網、通訊，並且可以滿足雷神山醫院的遠端問診、遠端醫療、遠端教育、視訊需求，藉此解決醫療問題，如此一來將可望有效解決當地醫療人力問題，以及可能的群聚感染風險。

先不論「武漢肺炎」背後發生的原因、或是至今仍以「報好不報壞」進行的肺炎疫情實際輿論的標準中方做法，「雷火二神山」醫院的建立，還是讓世人見證這個所謂「中國製造」實力，並且驗證了5G技術帶來的各種可能性。

＊部分資料來源：中國廣電

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