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證實台灣女科學家楊台瑩是幕後推手　吉利德：全力生產瑞德西韋

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▲▼台灣科學家楊台瑩。（圖／翻攝自吉利德官網）

▲楊台瑩擁有台大化學、南加州大學有機化學的雙博士學位。（圖／翻攝自吉利德官網）

文／中央社記者周世惠舊金山7日專電

美國實驗性抗病毒藥物瑞德西韋被認為可能是治療新型冠狀病毒的藥物，研發此藥的吉利德公司今天首度對台灣媒體表示，正在全力衝生產，因為疫情爆發的狀況非常緊急。

美國製藥企業吉利德公司（Gilead Sciences）公共事務室副總裁丘伊（Sonia Choi）今天以電子郵件回覆中央社記者詢問，證實來自台灣的楊台瑩博士是這款火紅的試驗用新藥瑞德西韋（Remdesivir）幕後功臣。楊台瑩畢業於台灣大學化學系，擁有台大化學博士及南加州大學有機化學博士的雙博士學位。

根據吉利德公司官網，楊台瑩於1993年加入吉利德公司，2015年被任命為該公司藥品開發及製造部門執行副總裁。楊台瑩曾帶領團隊研發出全球第一款HIV單藥錠，讓全球數百萬人受惠。吉利德公司在回信中提到，楊台瑩擔任該公司藥品開發及製造部門（PDM）執行副總裁。

這個部門負責吉利德公司在所有治療領域中小分子和生物製品的開發和製程執行，從臨床前試驗到上市，貫串產品生命週期。吉利德公司表示，楊台瑩所領導的PDM部門是該公司因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情爆發的主力，由於預期到未來的產品供應需求，此部門目前正努力加速生產瑞德西韋。

「在確定瑞德西韋是否安全、有效治療2019新型冠 狀病毒之前，我們仍全力以赴衝刺，因為疫情的狀況非常緊急」。吉利德公司告訴中央社記者，將以多重策略增加藥品供應，除了擴大該公司全球生產夥伴的外部網絡，增加產能，也會加強在美國國內生產瑞德西韋。

吉利德公司最初是為2013年非洲爆發的伊波拉（ Ebola）疫情提供治療用藥而開發瑞德西韋。吉利德公司在1月31日的新聞稿中表示，瑞德西韋顯示能對抗中東呼吸症候群（MERS）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS ）病毒病原體，而這兩種病毒與2019新型冠狀病毒在結構上有相似性。

瑞德西韋成為新型冠狀病毒搜尋連結的關鍵字，是因為美國首例確診病患在西雅圖近郊普羅維登斯醫療中心（Providence Regional Medical Center）住院隔離治療期間，接受靜脈注射瑞德西韋後，臨床症狀快速改善並已出院。相關治療紀錄發表於1月31日出版的新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine），讓瑞德西韋因而聲名大噪。（編輯：周永捷）

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