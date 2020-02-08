病毒可透過「氣溶膠」傳播！陸專家：飛沫混合在空氣中被吸入

▲「武漢肺炎」傳染力驚人，全球已有數萬人確診。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海市8日舉行疫情新聞發佈會，防疫專家表示，新型冠狀病毒感染的肺炎除「直接傳播」及「接觸傳播」外，也可以透過「氣溶膠（氣膠）傳播」，就是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，人類吸入後導致感染。

防疫專家在會上指出，目前可以確定的新型冠狀病毒感染的肺炎傳播途徑主要為直接傳播、氣溶膠傳播和接觸傳播。

「直接傳播」是指患者噴嚏、咳嗽、說話的飛沫，呼出的氣體近距離直接吸入導致的感染。

「氣溶膠傳播」是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，吸入後導致感染。

「接觸傳播」是指飛沫沉積在物品表面，接觸污染手後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜，導致感染。

關於「氣溶膠傳播」的情況，大陸國家衛健委5日就曾提到，但當時尚未確認，衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，對傳播途徑的一些微調是基於對臨床疾病的不斷認識加深所總結出來的，「大部分病例都是以呼吸道傳播、飛沫傳播為主，糞便當中也檢查出核酸呈陽性，所以也不排除經消化道傳播的可能性。」

大陸國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺5日也說，氣溶膠的傳播在呼吸道傳染病中是可以看到的，但是對於新型冠狀病毒有沒有氣溶膠傳播的情況，目前還不明確，「在診療方案中的表述是『氣溶膠和消化道等傳播途徑目前尚待明確』，也就是說，我們關注到了這個現象，但是我們要做更多的研究工作，今後有證據時可能會更改傳播途徑的寫法。」