才住8天！「南京小湯山」95歲武漢肺炎確診奶奶痊癒出院

▲南京市公共衛生醫療中心的醫護人員。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸新型冠狀病毒肺炎疫情從武漢擴散至各地，江蘇省南京市的確診病例佔全省約七分之一，截至今（8日），已成功治癒15位患者，包括一位95歲的高齡患者，值得注意的是，這位患者從入院到治癒，僅用8天時間。

《中新網》報導，95歲的劉奶奶（化名）1月30日因發燒、胸悶等症狀轉至南京市公共衛生醫療中心。南京市公共衛生醫療中心主任醫師張俠表示，「當老人轉入隔離病房時，體溫38.5℃，經兩次核酸檢測為陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎患者。」

▲95歲的劉奶奶（化名）從1月30日入院到2月7日，僅用了8天便痊癒出院。（示意圖／路透）

張俠提到，患者不僅高齡、長期臥床，還有肺部感染、糖尿病、極高危高血壓等慢性疾病，經檢查，劉奶奶的雙肺都有病徵，緊急處理後，醫院給老人下達病重通知，對醫護人員而言，治療難度極高。

然而，劉奶奶從1月30日入院到2月7日，僅用了8天便痊癒出院，劉俠回憶，針對劉奶奶的治療主要包括抗感染、營養支持、護肝、祛痰、吸氧、補液等一系列措施，「一開始，老人服藥時胃腸道反應非常大，輸液時也出現了輸液反應」，直到專家組專門建立微信群，每天開會討論如何調整老太太的營養比例、怎麼用藥等等。

▲南京市公共衛生醫療中心。（圖／翻攝百度百科）

令團隊振奮的是，入院3天後，奇跡發生了，老人的體溫恢復正常，症狀逐漸緩解，身體狀況也在好轉，4天後，劉奶奶的核酸檢測轉為陰性，經過追蹤觀察，確定痊癒出院。

據悉，南京市公共衛生醫療中心自1月20日收治第一例疑似病例起，就被確定為定點收治醫院，同時被當地民眾稱為「南京小湯山」。據統計，南京新型冠狀病毒肺炎確診病人佔江蘇全省約七分之一，而治癒病例則佔了江蘇省治癒病例的三分之一以上。