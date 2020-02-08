陸統一定名：武漢肺炎英文簡稱為「NCP」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院8日下午召開疫情「聯防聯控機制」記者會，新聞發言人現場發布關於新冠病毒感染的肺炎（俗稱：武漢肺炎）暫命名的通知，他表示，新型冠狀病毒感染的肺炎統一稱謂為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文名為Novel coronavirus pneumonia，簡稱為「NCP」。

▲新型冠狀病毒樣貌。（圖／路透社）



世界衛生組織先前將武漢肺炎致病病毒命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，網路上先前則流傳武漢肺炎正式定名為SARI，並指出是SARS的進化病毒，但被中央流行疫情指揮中心否認，指SARI（severe acute respiratory infection）是全世界已使用許久的名詞，定義上是指需住院的肺炎，可能由多種病原引起，非特定指新型冠狀病毒。

此外，據《法新社》報導，WHO在給予新型冠狀病毒正式名稱方面顯得謹慎，此舉旨在避免汙名化武漢市或中國民眾，WHO新興傳染病部門負責人范柯霍夫（Maria Van Kerkhove）7日告訴執行委員會，替此種病毒提供一個臨時的名稱非常重要，這樣就不會有地名與其連結在一起，「我確定你們都看到許多媒體仍用武漢或中國來形容，我們想確保不要有污名。」