李文亮之死點燃民間怒火　陸中央調查組2日內速抵武漢！

▲疫情「吹哨人」李文亮病逝。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

第一批揭露「武漢肺炎」疫情的「吹哨者」眼科醫師李文亮6日晚間病逝，引起大陸民間廣大關注與討論。對此，大陸國家監察委員會（國監委）7日表示，將派出調查組赴武漢，就李文亮的事件進行全面調查，並於隔日（8日）下午抵達武漢。

李文亮去年12月30日就在微信群組中談及有關疫情的資訊，他指出，武漢市中心醫院急診科已隔離收治7名SARS確診病人（也就是後來的「武漢肺炎」），提醒同樣是醫師的同學小心防範。

▼民眾自發獻花為李文亮哀悼。（圖／翻攝財新）



李文亮話才說完沒多久，就被武漢市的衛健委、醫院的監察科約談，還在1月3日遭武漢警方指為「在互聯網發布不實言論」，被叫到派出所「訓誡」，簽下「訓誡書」，若再從事違法活動，將受到法律制裁。

李文亮被訓誡後，持續在醫院工作，但不幸感染武漢肺炎，住進了隔離病房，在2月6日晚間病逝（醫院稱7日凌晨）。

李文亮病逝的消息傳出後，眾多大陸網友都表示哀悼，並有大批網友憤怒開罵，認為若在疫情初期就有人重視李文亮所言，那疫情有機會在早期就獲得控制，但李文亮卻被當成「造謠者」，使得眾人都輕忽了疫情的嚴重性，演變成現在的情況。

似乎是感受到民間群情激憤，大陸國監委在李文亮病逝隔天（7日）下午宣布，經中央批准，國監委決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。8日下午，國監委再度發聲，表示調查組已抵達武漢。

▼李文亮被警方「訓誡」，並寫下「訓誡書」。（圖／翻攝微博）