140俄人撤僑秒送隔離房　曬「悠哉生活照」雪景房、豐盛早餐通通有…居民氣炸！

▲俄羅斯人記錄自己被隔離的生活，提到其實蠻愜意的。（圖／翻攝自IG＆VK）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎在國際上延燒，不少國家日前宣布撤僑後，在僑胞返抵國門之後，皆都直送隔離點進行為期兩周的隔離，然而有些人也抱怨隔離點設備不佳。日前在俄羅斯的社群網站上，出現一群自武漢撤僑回國的俄羅斯人，在返抵俄羅斯後直接被送往圖們市郊區進行隔離（тюмень）。

綜合俄媒報導，超過140名俄羅斯人自武漢病毒爆發後，返抵國內之後立即被送往圖們市近郊的一間旅館公寓進行隔離，但政府這項舉動卻引發當地居民的不滿，生怕倘若出現確診，會帶來嚴重的感染影響。然而面對自己受到隔離，這些在「房間裡」的俄羅斯人，也在社群網站上記錄了自己自武漢撤離到俄羅斯隔離點的生活。

▲隔離者PO出自己房外的景色。

帳號「marina_zai」一名俄羅斯女學生，過去在湖北讀書，疫情爆發之後，被安排坐包機返回俄羅斯隔離，從中國機場搭機至俄羅斯之後，立刻再被安排坐上軍機，和同行的國人一同前往圖們市的隔離點，並且開始記錄自己在房間內的生活。她提到，抵達當天氣溫為零下27度，所有人都全副武裝對他們進行檢測，接著進食之後分發到房內，房間內都有基本的糧食，而窗外其實風景也不差，森林雪景讓人沒有太緊張的感受。

而另外一名帳號「Pavelli4man」則是樂觀面對自己隔離14天的日子，紛紛曬出自己的生活過程，包括早晨在陽台做體能鍛鍊、隔離點食物相當豐盛等，並表示自己一定會平安度過，因為每一天很努力維持健康。

「Pavelli4man」也在影片中提到，隔離點距離圖們市中心約30公里，其實生活沒有太大的問題，唯獨就是不能與人接觸、不能離開房間，固定時間都會醫護人員幫忙量體溫、檢查喉嚨。然而當地居民卻憤怒向當局反應，認為隔離點附近的居民相當擔心，倘若傳出確診，恐怕會造成感染，要求要有相關應對政策。

▲其中被隔離的女學生。