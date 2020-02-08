新加坡疫情「升級橙色警戒」　民眾飆超市掃空貨架…竟連保險套都缺貨！

▲新加坡升級橙色警戒，民眾瘋搶物資。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著中國武漢肺炎蔓延國際，不少出現疫情的國家確診病例激增，其中新加坡至7日確診達到33例，當局隨即發布「橙色警戒」，並表示將加強進行風險評估。許多新加坡民眾得知消息後，開始出現大規模的超市搶貨、囤貨，其中包括衛生紙、濕紙巾、酒精、消毒液、甚至連保險套也被掃購一空。

根據《路透社》報導，新加坡「疾病爆發應對系統」(DORSCON)等級有綠色、黃色、橙色與紅色，紅色為最高警戒，橙色為第二高警戒，這是繼SARS爆發後，首度將警戒調為橙色。不少當地人得知消息後，過去SARS陰影重現，出現大批人潮在藥鋪、超市賣場開始掃衛生消毒用品，其中衛生紙、濕紙巾、口罩等幾乎已經暫時缺貨。

▲貨架掃購一空。

新加坡衛生部門7日表示，「由於國內出現一些本地感染病例，病患過去並無到中國的旅遊史，提高警戒後將會加強風險評估」；此外報告中也指出，社區的宣導應更加嚴謹，盡量避免大型群聚活動，新出現的確診病例為一名老師，他所接觸過的學生與教職員必須待在家居家隔離兩周。

在民生物資方面，新加坡各超市出現掃購的狀態，網友上傳許多「搶奪」的畫面，從衛生紙、濕紙巾、口罩外，包括泡麵、罐頭、保險套幾乎也都貨架清空，有民眾認為，中國封城之後，新加坡仰賴中國出口的民生物資恐怕會斷貨，因此出現搶購潮。

新加坡貿易和工業部陳振聲表示，國家本身就有足夠的物資糧食，新加坡也尚未限制中國的進口，此外，新加坡的糧食進口來自170國，所以民眾不需要過度擔心。