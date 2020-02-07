桃園捐發票換好禮　吸引民眾大排長龍被誤為買口罩

▲桃園地方稅務局捐發票換好禮，吸引民眾大排長龍。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

哇！這裡也大排長龍，是為了買口罩？桃園市地方稅務局7日於元宵節前夕，舉辦捐發票「換」福袋好禮活動，換購活動9點開始，7點左右即有民眾開始來排隊，且多自主戴口罩防疫，一個半小時內，500份福袋內好禮全換完，募得7,615張發票，悉捐弱勢團體。

另外，地方稅務局長姚世昌也與同仁特別手持錢幣手板、提袋向民眾拜晚年，祝賀市民朋友鼠年擁有數（鼠）不盡的幸福與財富。

地方稅務局服務科科長李韻馨指出，農曆元宵節前夕，該局設計「文青錢幣提供袋」，做為「鼠來寶好運來、捐發票換好禮」福袋，市民朋友只要持2020年1-2月未列買受人的15至35張統一發票，於7日上午9點到11點，到該局兌換福袋內的禮品，禮品內容有i桃喜暖手枕、不鏽鋼經典瓶等好禮，一次限換購一樣。

「鼠來寶好運來、捐發票換好禮」及精美福袋提供活動訊息PO出後，7日上午7點左右，即有民眾開始陸續前來排隊，地方稅務局雖在門外搭設戶外帳篷，但民眾仍自主戴口罩防疫，排隊等候。稅務局說，不到9點已排了200多公尺，看到大排長龍的民眾，路過不知情民眾還以為是發送口罩？

除了捐發票兌換福袋活動之外，地稅局更於現場準備限量印有TAOYUAN的元寶胸章，提供已兌換福袋的民眾在活動現場於FB臉書打卡，即可獲得一枚限量元寶胸章。

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