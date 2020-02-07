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門下設計有學問！只有少部分人知道的「公廁」9個小秘密

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▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲常見公廁會把門下縫隙做得偏大，甚至是一個成人可以爬著通過的縫隙，這個設計到底是為何而來呢？（圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

生活上任何一件小事都不會是理所當然，行之有年的設計，往往有許多思考邏輯藏在其中，只是一般人很少會想到而已！例如，有些公共廁所會把門下縫隙做得特別大，其實並非是想做出空間穿透性，主要是為了安全而做出的考量規劃。國外網站《BrightSide》就整理出9個「為什麼公共廁所門下縫隙這麼大」的原因，偶爾到外頭逛街時，別忘了到公共廁所瞧瞧吧！

原因1：更容易清潔
公共廁所人來人往，不到半天的時候可能就會有髒污，因此一天往往需要清潔人員巡邏多次。為了節省清潔人員的掃廁時間，門下縫隙做大的廁所，可以讓清潔人員在拖地時直接伸進去做清潔，將簡單的髒污輕鬆處理乾淨。

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▲▼公廁，廁所。（圖／擷取自《BrightSide》）

▲公廁的門下縫隙做大，可讓清潔人員更好清潔。（圖／擷取自《BrightSide》，下同）

原因2：發生事故可以更快處理
如果在一個完全封閉的小空間裡，有人暈倒、失去知覺，可能需要很長時間才會有人發現。若廁所門下有足夠的縫隙，不僅可以很快地被其他人發現異常，甚至也能鑽進廁所裡，從內部將門解鎖，更快將人送醫。

原因3：可以遏止不當行為
說起來有點害羞，為了避免有人利用公廁做「壞壞的事」，公廁門下縫隙一旦做大，看起來缺乏遮蔽隱私，就能有效降低人類在裡頭「辦事」的意願，畢竟沒有人想被外面的人一低頭就看光光啊！

原因4：施工便宜
一切都是成本考量啦！從地板延伸到天花板的建築隔板，對於廠商來說需要更精確的設計與材料，這些需要「丁經」的部分都會增加總成本，對於企業主來說，挑選既有的門板或不斤斤計較它的高度，當然就是更具成本效益的決定了。

▲▼公廁，廁所。（圖／擷取自《BrightSide》）

原因5：通風效果更佳
在完全封閉的廁所中，氣味容易堆積且難以飄散消失，若是家中的廁所被親友使用後「臭臭的」還可以忍，在公共廁所誰都不想要承擔前一個「陌生人」製造的氣味。因此若公廁門上、門下都留有縫隙，就能讓空氣流通，讓難聞的氣味更快散去。

原因6：很容易分辨廁所目前有沒有人使用
有時候公廁用來辨別是否有人正在使用的綠、紅標籤，往往會故障卡卡，導致難以判別。想一把打開門卻發現裡面有人，真的是「歹勢」。有人發現，門下縫隙較大的公廁，就可以看出來裡面是否有人使用了。

原因7：必要時可以逃生
想像一下，如果廁所的鎖被卡住，要等人來幫忙處理、開門，得要花多少時間？若是門下有足夠縫隙，就可以先自行爬匐出來、輕鬆脫離困境。

原因8：加快廁所的使用效率
當公廁使用者可以從縫隙看到外頭有人來來去去，會讓他們難免有壓力，不得不盡快結束使用時間，讓下一個人使用。因此，門下縫隙有時還能加快「整條廁所」的使用效率喔！

▲▼公廁，廁所。（圖／擷取自《BrightSide》）

原因9：沒衛生紙的時候可以輕鬆共享
當急急忙忙上完廁所，才發現沒有衛生紙了怎麼辦？如果是在公共廁所，當然只能跟門外的朋友或旁邊隔間的人求救，這時從門下縫隙傳遞衛生紙，就相當方便了！

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