▲ 台東縣政府舉辦全國原住民文創設計競賽，首獎高達20萬。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由台東縣政府主辦的「全國原住民文創設計競賽」，即日起開始，徵件至3/30日止。2020年主題訂為「海嘯去旅行」，期待全國原民創作者透過設計，更深入探索自身文化價值，結合傳統文化、設計工藝與旅行生活的概念，詮釋原民風格「旅行用品」設計。今年首獎高達20萬，並有「評審團大獎」與沙布喇˙安德烈聯名開發商品，將可獲得走上國際舞台的機會，縣長饒慶鈴希望原住民設計者把握機會，相揪《海嘯去旅行》。

「海嘯」去旅行是原民風的流行語「還是要」去旅行之意，是對原住民族人喊話，也是呼應臺東作為多元原住民族文化發展與觀光城市的定位，希望原住民設計者能以此機會專為旅行打造商品設計，以提升旅行之便利性及舒適度為目標，滿足旅人需求為導向，例如化妝包、購物袋、旅行組、充電器、雨衣傘帽包等，發揮無限想像的可能性，也藉由本次競賽分享旅行快樂的送人好禮物。

台東縣政府為推廣此次原住民族文創設計盛事，特於4日舉辦設計競賽徵件記者會，由饒慶鈴縣長主持啟動儀式，以輕鬆活潑、包含台東好山好水與原住民元素符號的徵件動畫作為開場。本次記者會也邀請國際知名時尚設計師沙布喇˙安德烈、台藝大藝文產業創新育成中心主持人范成浩老師、旅日原住民藝術家米類‧瑪法琉老師、等貴賓一同參與，為記者會現場增添人氣與活力。

►變美的秘密看這裡