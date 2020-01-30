竹南公廁疑過年被放鞭炮燒光！小便斗慘融化　公所：追討修繕費用

▲苗栗縣竹南鎮海口停車場旁公廁，29日凌晨疑遭人投擲鞭炮，導致整間廁所燒個精光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮海口派出所旁公廁，29日凌晨疑遭人投擲鞭炮導致起火燃燒，警方獲報後迅速先以滅火器撲滅火勢，但整間廁所還是付之一炬；竹南警方積極調閱監視器追查起火原因，竹南鎮公所也表示，將會追出釀禍者，追討公廁之後維修所有費用。

竹南警方表示，29日凌晨2時許，附近海口停車場旁的公廁不明原因突起火燃燒，派出所員警趕緊持滅火器前往撲滅火勢，費了一些時間才將火勢控制住，但廁所裡頭的設備已經付之一炬，連小便斗都被燒熔，整間公廁燒毀無法使用，只能暫時拉起封鎖線作進一步調查，所幸沒有造成人員的傷亡。

▲▼公廁燃燒猛烈，連小便斗都融化了幾個，警方只好拉起封鎖線暫時關閉，所幸沒有造成人員傷亡。

據了解，當時有人在附近玩鞭炮，疑為這些人因惡作劇朝向廁所投擲鞭炮而導致火災；警方也積極調閱附近監視器以釐清起火原因；竹南鎮公所也強調，這場火警如人為所造成，將會向釀禍者索討後續所有修繕的費用，決不寬貸；公所也呼籲民眾，過年放鞭炮請慎選地點，以免釀成不可收拾的災害。

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