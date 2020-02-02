超噁！合歡山公廁「衛生紙、紙尿布」塞爆馬桶黃金溢出　遊客：快吐了

▲合歡山昆陽停車場公廁的馬桶，遭缺乏公德心的遊客塞滿衛生紙甚至是紙尿布。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

寒流來襲，合歡山呈現一片銀色世界，吸引大批遊客上山追雪，開心地堆起雪人、欣賞雪景。不過，許多遊客盡興過後，卻忘了將垃圾帶下山，武嶺、昆陽等停車場丟滿吃過的泡麵碗、咖啡杯，其中，昆陽停車場公廁馬桶竟被衛生紙甚至是紙尿布塞爆，導致糞便都滿溢出來，讓後續使用的遊客大感噁心，痛批就是有少數人缺乏公德心，實在是丟光台灣人的顏面。

「實在是太噁心了！」近日寒流發威，賞雪勝地合歡山也成了銀白色的雪世界，吸引許多追雪族上山賞雪，但如此美景背後，卻因為少數人的自私，充滿不堪的髒亂，泡麵碗、咖啡紙杯被遊客丟棄在武嶺、昆陽等停車場，散落各處，而昆陽停車場的公廁更是誇張，垃圾桶的衛生紙高高滿出也就罷，馬桶內竟也被衛生紙、紙尿布塞爆，連糞便都灑在地板上，讓許多女遊客才剛打開廁所門，就快被這場景、臭氣給噁心地快吐出來。

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▲合歡山昆陽停車場公廁的馬桶遭塞滿衛生紙甚至是紙尿布，導致糞便溢出。

有山友說，台灣最熱門的國家公園竟被任意糟蹋，這些遊客的公德心是不是都被狗吃了？請大家提升水平，不要汙染美麗的合歡山；也有山友表示，國家公園法第26條，針對丟垃圾的遊客，僅處1000元至6000元的罰款，根本沒有警惕效果，應當加重罰則。

東勢林管處副處長陳燿榮表示，合歡山水源缺乏，公廁維護不易，今日將請包商上山清理公廁及垃圾，也請遊客養成無痕山林的觀念，把帶上山的食物、飲品，食用完後將垃圾打包下山。林管處目前正考慮，未來雪季期間若無水可用，昆陽公廁將暫停開放。

陳燿榮指出，未來也可能會仿效國外作法，營造生態公廁或是發放密封袋，請遊客將排泄物密封後帶下山，以維護高山環境。

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