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陳吉仲到台東　因應武漢肺炎影響：釋迦出口輔導措施

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▲ 農委會主委陳吉仲下鄉台東，共同應對應武漢疫情影響釋迦出口輔導措施。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 農委會主委陳吉仲下鄉台東，共同應對應武漢疫情影響釋迦出口輔導措施。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為因應新型冠狀病毒所帶來的衝擊，台東區域立委劉櫂豪7日特邀農委會陳吉仲主委到台東召開記者會說明政府輔導計畫，希望從中央到地方能夠有完善的配套措施，輔導農民能夠將衝擊降到最低。農委會也回應將現行海外行銷運費補助由3元提升為6元，因此北農今天的鳳梨釋迦價格從昨天的每公斤59.6元漲到67.8元，大目釋迦則從67.8元漲到76元。

劉櫂豪指出去年底至4月是鳳梨釋迦的盛產期，由於新型冠狀病毒影響釋迦出口中國，7日特邀農委會陳吉仲主委到台東說明政府的輔導措施，農經局李聰勇副局長、農糧署分署長陳昌岑、釋迦產業策略聯盟(台東地區農會、東河鄉農會、鹿野地區農會、太麻里地區農會)等出席與會。陳吉仲主委表示，劉委員在過年期間就持續表達關心，農委會團隊也一直在研擬因應措施，請農民朋友放心。

劉櫂豪說明，政府已啟動各項輔導方案，包括加強海外行銷補助，例中國大陸空(海)運原標準3元提升至6元；加強海外通路拓銷，今年1月起至4月底將在新加坡、馬來西亞及汶萊等新南向國家新興通路辦理90場次鳳梨釋迦促銷活動，今年1月1日起至6月30日也與新加坡大型超市通路合作舉辦大型促銷活動，來加大力道拓展新興市場。並加強國內通路、休閒農業、提供紓困貸款、穩定產銷等，協助農民將產業衝擊降至最低；此外為增加國內消費量，由企業團購增加採購量，並媒合大型通路等加強販售，更啟動與各大電商合作拉動農產品網購銷售，增加消費量。

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