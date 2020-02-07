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桃園城市好旅宿首度榮獲特優　旅遊服務中心亦拿下績優

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▲桃園市政府觀旅局提升旅客服務品質的用心，深獲中央肯定。（圖／觀旅局提供）

▲桃園市政府觀旅局(右一)提升旅客服務品質用心，深獲中央肯定。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市近年來，在旅宿業管理及行銷面上推出許多創新措施，首度榮獲觀光局2019年「城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」「特優」殊榮；「i-center旅遊服務體系考核」桃園火車站旅遊服務中心，亦榮獲績優遊服務中心；「台灣好行服務管理及服務品質」也榮獲全國第三名，顯現市府觀旅局提升旅客服務品質的用心獲中央肯定。▲桃園市政府觀旅局提升旅客服務品質的用心，深獲中央肯定。（圖／觀旅局提供）

▲▼桃園市政府觀旅局提升旅客服務品質用心，深獲中央肯定。（圖／觀旅局提供）
▲桃園市政府觀旅局提升旅客服務品質的用心，深獲中央肯定。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局局長楊勝評表示，該局近年在旅宿業管理及行銷面上推出諸多作為，特別是公部門與旅宿業者間的密切合作，和桃園市旅館商業同業公會及桃園市民宿發展協會合作辦理國外旅遊推介會、非法日租訂房取證，以及民宿管家學校；也致力於相關輔導旅宿合法化措施，如劃設9個「具人文或歷史風貌之相關區域」，增加可申設民宿區域，及協助開放原民部落申請民宿等。

在行銷面上，如辦理桃園金牌好棧遴選活動，票選暨行銷桃園優質旅宿，另利用桃園具國際機場之優勢，推行紅眼旅館、行李直送等加值服務，協助在地旅宿增加競爭力並強化機場旅客服務，這些都是桃園市首度榮獲「2019年城市好旅宿-縣市政府管理績效評比」特優殊榮的要因。

另外，桃園市旅遊服務中心和台灣好行服務，今年深獲肯定的原因是所有服務設計都從旅客角度出發，桃園市旅遊服務中心除了提供深度在地旅遊諮詢服務外，也提供i-Taiwan免費無線上網及協助外籍人士申請使用、老花眼鏡借用、智慧型手持裝置臨時充電、愛心傘提供、明信片代寄、手語視訊及多國語言視訊翻譯等友善及貼心服務項目。

桃園市「台灣好行」也針對旅客需求於2019年5月1日起慈湖線改為大溪快線，並與桃園機場捷運合作推出機捷+好行聯票，從高鐵桃園站出發直達大溪，更有效服務國際旅客；親子樂園線改為石門水庫線，服務假日喜愛戶外健行的民眾，小烏來線則於暑假推出藍色公路套票，搭船玩到溪口吊橋，水陸運具交替增加旅遊趣味。

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