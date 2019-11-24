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筆尖端話時尚！全國語文競賽　花蓮代表隊囊括19項特優

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▲▼花蓮代表隊76位選手參賽，共獲得19個項目特優，締造亮眼佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮代表隊76位選手參賽，共獲得19個項目特優，締造亮眼佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

邁入第74年的全國語文競賽，23日在台北市內湖高工及麗山國中舉行，花蓮代表隊76位選手參與盛事，與來自全國各地合計1880位選手「筆尖端話時尚」。花蓮縣代表隊今年共獲得19個項目特優，再次締造亮眼佳績。

今年全國語文競賽共22縣市參與包含國語朗讀、閩南語朗讀、客語朗讀、作文、寫字、國語演說、閩南語演說、客家語演說、國語字音字形、閩南語字音字形、客家語字音字形及原住民族語組等12組競賽項目。此次競賽不再畫分1至6名的名次，改以特優、優等、甲等等次排序，避免選手斤斤計較分數。

▲▼花蓮代表隊76位選手參賽，共獲得19個項目特優，締造亮眼佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼競賽項目包括原住民族語組等12組競賽項目。

花蓮縣政府自10月21日起至11月20日止利用周六、日辦理語文競賽代表隊培訓，在專業講師的諄諄教導下，歷經6週淬鍊後，各競賽員的能力都有長足的進步。

▲▼花蓮代表隊76位選手參賽，共獲得19個項目特優，締造亮眼佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育處長李裕仁表示，亮眼的成績歸功於競賽員努力練習，家長及指導老師的教誨。語文是一切教育學習的基礎，透過聽、說、讀、寫向下扎根，不僅可以瞭解語文之美，亦能增加思考力、學習力與創造力。

李裕仁也感謝中正國小校長楊陳榮帶領團隊3天賽事服務的規劃。全國語文競賽再奪佳績，也驗證指導老師無私付出、競賽員團結一心，2020在南投的競賽，花蓮縣有信心持續進步再創佳績。

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