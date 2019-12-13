以閱讀的力量推動環保　花蓮碧雲莊社區環保小學堂獲特優殊榮

▲碧雲莊社區將繪本、生態菜園等理念，融入環境教育教案當中，將環境永續的理念，逐步推展到社區、校園以及各地的來訪者。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院環境保護署日前舉辦「環境教育基金補（捐）助成果發表會」，今年花蓮代表社區「花蓮縣生態文化休閒創意產業永續發展協會」與「花蓮縣碧雲莊社區發展協會」獲邀參加，花蓮縣碧雲莊社區發展協會最後自全國22個縣市中脫穎而出，摘下環保小學堂全國特優殊榮！

環保署自2009年辦理「環保小學堂」起，遴選出全國各優良社區辦理「環保小學堂推展計畫」，發掘不同特色的環保模範社區，以提升及深化環境教育工作。花蓮縣碧雲莊社區發展協會在執行長劉洪黎吟的帶領下，運用社區原有的生態菜園為基礎，透過在地人力培訓、環境教育體驗課程等，成為全國各地社區、學校及全民環境學習的場所。

▲碧雲莊社區發展協會自全國22個縣市中脫穎而出，摘下環保小學堂全國特優殊榮。

碧雲莊社區不僅撰寫創意繪本「阿公，站起來」講述著社區平易近人生態菜園和雨水回收系統，也結合了長者關懷與兩性平權等內容，並將繪本、生態菜園等理念，融入環境教育教案當中，將環境永續的理念，逐步推展到社區、校園以及各地的來訪者。

花蓮縣碧雲莊社區發展協會平時致力於推動環境教育，也是花蓮縣民與社區共同推動環保運動的努力與實踐。環保局長饒忠期望持續透過社區的力量，喚起居民環境意識，以漸進式、有規劃的進行社區資源調查及改造，喚醒社區民眾對環境永續的思考，逐步將社區推向低碳永續的環保家園。

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