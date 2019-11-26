全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎　成績大放異彩

▲全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

23、24日在台北市舉辦的全國語文競賽，今年首次以等第取代名次，也不再有團體競賽的成績。台東縣政府教育處表示：全國語文競賽台東縣代表隊共63位參賽者，共計19位榮獲特優獎項，優等及甲等等成績，尤其在國語文、閩南語、客家語及原住民族語皆有奪得特優獎項，足見縣內縣語文競賽表現正穩健且茁壯成長。

縣長饒慶鈴表示：多元族群的台東縣，亦為原住民大縣，各族族語的延續與振興、閩南及客家語的語文扎根、皆為本土語言的文化傳承的重要工作。國語文的各項能力加強及訓練，需要各方的努力，今年縣內在全國語文競賽拿下令人驕傲的佳績，也期許本來本縣母語文化的傳承有更多人共同投入，國語文各項能力的奠定也繼續成長，讓每位台東縣的學子，都能為自己的文化感到驕傲並延續傳承。

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▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

教育處長林政宏指出，全國來自共22縣市的語文高手，爭取包括國語、閩南語、客家語及原住民族語等4種語言；5個組別5項競賽項目共139個的各類獎項，去年語文競賽共有11位選手在各項獲得前6名佳績，今年在特優就已有19位選手，相信再加上陸續公布優等及甲等成績結果會更加振奮人心。

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