台南市資訊教育扎根基礎深度學習　連續6年獲全國特優獎

台南市資訊教育扎根基礎，深度學習連續6年獲選全國縣市特優獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

教育部2019年度縣市資訊教育評比結果出爐，台南市再度榮獲特優獎，累計已經連續6年，得到縣市資訊教育推動成果最重要評比特優獎的肯定。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南市資訊教育在校園資訊軟硬體的提升、應用科技輔助來提升學生關鍵能力以及縮短城鄉數位落差等方面，都有亮眼的表現與績效，不論在資訊知識本身的學習或應用科技在教與學，皆能有效提升學生深度學習的素養與能力。

台南市早年即結合智慧城鄉計畫建置全國第1座綠能雲端機房，將全台南市國中小學校資訊系統與虛擬機房向上集中到雲端，台南市教育局統一代管，透過各項集中式數據分析，有效調節各校網路流量與進行校園資安防護，亦有效解決學校在機房設置上經費與專業管理人員的短缺等問題。

教育局鄭新輝局長表示，優質的校園資訊環境是資訊教育的基石，在這基礎上學習資訊與應用科技輔助教學才得以落實，在前瞻基礎建設中，近3年將投入5.4億元打造校園智慧網路與學習教室，全面升級數位教學環境。

鄭新輝局長進一步表示，108課綱強調學生素養學習，培養未來關鍵能力，因此台南市重視運算思維與資訊科技融入創新教學，也有很好的成果，包括國小彈性課程納入程式教育、行動學習與數位深根計畫執行績效全國第一，今年更優化自行研發的飛番教學雲平台服務，新增「競趣玩遊戲平台」協助學生上課中從遊戲精熟學科、下課後仍能延伸學習熱情與動機。

在縮短偏鄉數位落差方面台南市也有積極作為，前瞻計畫偏鄉學校無線網路覆蓋率與對外頻寬提升，完成資訊教育最後一哩路，配合學力提升計畫與數位中心建置計畫，充實偏鄉資訊設備資源。此外，引入專業師資協同教學與教學課程模組分享，更帶動偏鄉資訊教師專業知能的成長，點亮偏鄉資訊教育。

鄭新輝局長表示，台南市在資訊教育獲得全國特優的成績，歸功於以軟帶硬的推動策略，從教師與教學現場的需求規劃前瞻性的資訊基礎環境，讓教師願意使用科技來協助教學，不是為科技而科技，而是為教學而科技，才能有效協助學生進行深度學習，並據以學會解決複雜問題能力。