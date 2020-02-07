寶瓶星號海上漂流！1700多名台人拍片要求回家！網擔憂傳染：別回來害人

記者陳雕文／綜合報導

麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港，因為武漢疫情回不了台，該船已在日本外海轉圈長達16小時！日方已2次拒絕郵輪靠港；稍早寶瓶星號上有多位台灣旅客在甲板上拍影音高喊「我們要回家！」，許多網友不領情，留言痛批，「非常時期為什麼還跑出去！拜託別回來害人！」也有網友認為，「政府沒禁止，旅客也不是偷跑出去，應該設身處地想想，不需要猛烈批評吧」

▲寶瓶星號上的台灣旅客拍片怒喊「我們要回家」。（圖／翻攝FUN肆）

船上旅客對著鏡頭說，「目前在那霸海上徘徊，請台灣有關單位重視船上1700多位旅客的權益，我們要回家！我們要回家！我們要回家！」，透過「findship app」可發現，該艘寶瓶星號已在日本外海轉圈圈長達16小時。

基隆港務公司證實，寶瓶星號原先規劃先在那霸港口先放外籍旅客下船，但日方已經2次拒絕靠港，船方已經放棄，郵輪將直接開回台灣，預計明天下午左右抵達基隆港，停靠西三碼頭。

▲寶瓶星號在那霸外海繞圈軌跡。（圖／翻攝自findship app）

根據先前中央流行疫情指揮中心宣布的防疫措施，將派人登船針對台籍乘客做發燒篩檢，若全數篩檢過關，就可下船；若不幸有人確診感染，會盡速將確診個案送醫隔離治療，其餘者則「留船隔離」。

面對船上旅客的呼喊，多數網友看了一肚子火，紛紛留言批評，「1月就有疫情了，為什麼還去搭船旅遊...？」、「配合政府的防疫動作再回來吧！喊這些口號意義不大啊」、「在這樣的非常時期，還是決定外出遊玩就必須要承擔會發生任何情況的風險。」、「沒有檢疫完不准上岸，媽的！刁民」、「你們要回家，但我們不想死，請乖乖配合防疫措施」、「非常時期為什麼還跑出去！活該受困！拜託別回來害人！」

也有網友認為，「政府也沒禁止坐郵輪，這些旅客也不是偷偷跑出去的，應該設身處地想想，假如是你的家人困在海上呢？不需要這麼猛烈批評吧！」

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