經濟動能減一個月　西湖飯店業台商遇退房潮「損失破百萬」





▲武漢肺炎影響，杭州西湖音樂噴泉廣場等景點超冷清。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北報導

武漢肺炎成為2020年全球經濟一大黑天鵝，台北經營管理研究院院長陳明璋在論壇中坦言，對台商來說，「現在最大的問題是怎麼開工」；前海基會副董市長高孔廉也曝光現況，有從事旅遊業的台商，西湖酒店房間全被退，損失百萬，製造業型的台商，可能有供應鏈斷炊危機。

台北經營管理研究院今（7日），舉辦2020年世界經濟走向與對策論壇，高孔廉在主持大陸展望和台商對策議題時，表示新型冠狀病毒肺炎疫情，至少影響大陸經濟十二分之一，就是說一個月的動能沒了，加上國際反中情緒強烈，西方封鎖可能持續，大陸大概會走向寬鬆的貨幣政策、積極的財政政策，來刺激經濟。

▲海峽兩岸經濟文化交流協會會長、前海基會副董事長高孔廉分享台商生意受影響現況。（圖／記者陳政錄攝）

主講者陳明璋坦言，對台商來說，現在最大的問題就是怎麼開工，若疫情得不到控制，多數2月10日開工的計畫很難成行。加上「外面的訂單沒有了」，交通、旅遊和服務業，都受到很大的衝擊，以某經營卡拉OK的台商為例，過年一直是最好的時節，但現在都要關門了。

他更直問，貿易戰加上現在武漢肺炎，美國拒絕14天內去過大陸的人入境、英國全面撤僑民航不飛等，仇中情節一下子都聯結上了，還不斷高漲，「這樣如果疫情解決後，中國大陸的人會以德報怨嗎？」憂心成為下半年經濟面的變數。

▲台北經營管理研究院院長陳明璋。（圖／記者陳政錄攝）

高孔廉會後受訪時，進一步舉例，大陸旅遊業受挫很深，西湖經營特色酒店的台商，訂房一下子全退光了，訂金就退了30多萬元人民幣，整體損失只會更大；對製造業台商來說，「延期開工是肯定的」，更可能有台商因整體供應鏈失序受到影響，譬如已經看到南韓的汽車工業，因大陸工廠停工，零件不足停產。

高孔廉解釋，台泥目前延到17日開工，所幸供應鏈多自主掌握，情況還好，而鴻海富士康方面，若不能順利開工，就會影響到全球的iPhone供應。至於因為兩岸產業一直多方合作，「這會受到影響」，他說，台商所屬產業的供應鏈，如果跟大陸企業關係密切，「不只自己生產本身的問題，會有一個連帶效應。」

他也坦言，按照估算，肺炎衝擊大陸少掉約一個月成長動能，換算下來約0.5%，所以若2020年的經濟成長率能達5.5%，「我覺得就很不錯了。」

▼武漢市街上實施人車管制，許多行業停擺。（圖／讀者提供）

▼杭州人無奈說，靈隱寺真的「隱」了。（圖／讀者提供）