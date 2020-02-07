　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／陳時中喊話「明天好好回家」旅客聽見了：船上氣氛不緊張了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲寶瓶星號郵輪。（圖／讀者提供）

▲寶瓶星號郵輪預計將在8日靠港。（圖／讀者提供）

記者陳涵茵／採訪報導

寶瓶星號郵輪1709名台灣旅客海上飄16小時，終於確定將在8日下午抵台，指揮官陳時中也在稍早喊話，「政府一定會讓大家回家」，喊話奏效讓船上旅客放下心中大石，終於能安心睡一晚後靠港返家。

寶瓶星號包括船員共有1738人，原本今日將先停靠沖繩那霸，讓外籍旅客下岸，但最新消息指出，日方已2次拒絕郵輪靠港，船方已放棄，將直接開回台灣，預計8日下午抵達基隆港，停靠西三碼頭。

請繼續往下閱讀...

今日上午一群台灣旅客站在甲板上拍影片發聲，希望中央能夠重視船上1700多人的權益，並且高喊「我們要回家」。陳時中聽見訴求，稍早於記者會上向船上旅客喊話，「配合明天相關的政府檢疫措施，不但會讓大家回家，且健健康康回家，希望寶瓶星的旅客可以安心聽話，可以好好回家。」

ETtoday記者聯繫上船上旅客，李小姐表示船隻漸漸靠岸，船上終於收得到電視訊號，已接收到陳時中訊息，她表示，「我覺得陳時中處理得真的很不錯！船上阿姨阿伯們終於比較放心了，至少還願意讓大家回去，已經處理的很好，船上氣氛也比較不緊張。」可見陳時中信心喊話奏效。

▲寶瓶星號郵輪。（圖／讀者提供）

▲寶瓶星號乘客用餐須先使用酒精消毒。（圖／讀者提供）

「很多人都去賭場玩了。」李小姐提到受困船上其實也是沒辦法，大部分人都能理解，船上旅客也大多很理性，既然無法下船就去公共空間玩樂，寶瓶星號7日船上也提供了許多餘興節目，相較於白天群眾激動喊回家，年輕人相對淡定。

此外，晚間船上剛好是用餐時間，李小姐表示大家依然開心用餐，只不過用餐前須使用酒精消毒雙手， 船員幾乎都有戴口罩，有些接觸性的服務也會戴手套，大部分旅客在公共區也都戴上自備的口罩，船上防疫依然不敢大意。

▲寶瓶星號郵輪。（圖／讀者提供）

▲船員都戴上口罩與手套防疫。（圖／讀者提供）

寶瓶星號郵輪8日靠岸後，中央流行疫情指揮中心將登船進行發燒篩檢，若有人不幸確診，確診者會依規定送醫院隔離治療，其餘留船隔離14天。

ET快訊
快訊／深圳實施封城！　確診病例樓將14天「硬隔離」
北部疫情地點曝！破300萬次瀏覽　一招教你「google地圖
快訊／終結連7槓！大樂透頭獎3.7億1人獨得…獎落桃園市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台北市一男一女檢疫隔離趴趴走！衛生局「硬起來」開罰了

快訊／終結連7槓！大樂透頭獎3.7億1人獨得…獎落桃園市

獨／陳時中喊話「明天好好回家」旅客聽見了：船上氣氛不緊張了

「細胞廣播」防疫派上用場！　國家級認證邊緣人原因曝光

武漢肺炎疫情民眾莫驚慌　網傳防疫妙招多是不正確迷思要注意

暑假延後放！星宇航空公布改、退票辦法　限定期間內免收手續費

「國家級警報」揭染疫遊客足跡！遍及北北基50點　重要景點一覽

全力防疫！　成大醫院2月10日關閉門診大樓來賓汽、機車停車場

快訊／國家防疫簡訊後12分鐘！19:57發生4.5有感地震　台北搖晃

快訊／東部外海19:57規模4.5地震！　最大震度宜蘭3級

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

快訊／台北市一男一女檢疫隔離趴趴走！衛生局「硬起來」開罰了

快訊／終結連7槓！大樂透頭獎3.7億1人獨得…獎落桃園市

獨／陳時中喊話「明天好好回家」旅客聽見了：船上氣氛不緊張了

「細胞廣播」防疫派上用場！　國家級認證邊緣人原因曝光

武漢肺炎疫情民眾莫驚慌　網傳防疫妙招多是不正確迷思要注意

暑假延後放！星宇航空公布改、退票辦法　限定期間內免收手續費

「國家級警報」揭染疫遊客足跡！遍及北北基50點　重要景點一覽

全力防疫！　成大醫院2月10日關閉門診大樓來賓汽、機車停車場

快訊／國家防疫簡訊後12分鐘！19:57發生4.5有感地震　台北搖晃

快訊／東部外海19:57規模4.5地震！　最大震度宜蘭3級

快訊／台北市一男一女檢疫隔離趴趴走！衛生局「硬起來」開罰了

《你的情歌》曝插曲MV　謝博安開口網爆雞皮：感動

聯發科5G單晶片各種價格帶做足準備　大眾型產品Q3亮相

快訊／深圳實施封城！　確診病例樓將14天「硬隔離」

楊冪《枕上書》白淺回歸！大婚造型曝光…緊握迪麗熱巴：受委屈一定幫妳討回來

24小時工作！智能機器人加入抗疫前線...「無死角消毒+送藥」全包了

猛虎刺青圖驚見愛貓！　神複製「肥美肉+饅頭臉」電暈網：萌喵

愛立信也退出展會　MWC 2020再添變數

宮崎駿原唱4月來台巡演！重現《天空之城》《神隱少女》主題曲

交易得分王照贏　尼克探花巴瑞特回歸助勝

生活熱門新聞

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國家級防疫簡訊19:45首發！鑽石公主號遊客行程曝光

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

第2波返台近千人　大陸要求加開包機

首批返台台商又1人發燒38.1度送醫

染疫客到過北北基！將發簡訊通知警告

寶瓶星號2次遭日方拒靠港！要直接開回台

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

更多熱門

相關新聞

新北燈會「青森睡魔」超夯　侯友宜：趕走武漢肺炎

新北燈會「青森睡魔」超夯　侯友宜：趕走武漢肺炎

2020新北燈會7日晚間7點於新北大都會公園盛大開幕，新北市長侯友宜在開幕點燈儀式後受訪表示，今年燈會充滿傳統與異國風味的燈飾，「青森睡魔」青面獠牙可以鎮邪保平安，把武漢肺炎趕走。

北部疫情地點曝！一招教你「google地圖」查詢

北部疫情地點曝！一招教你「google地圖」查詢

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

邱顯智痛批國民黨：不是停權切割就算了

邱顯智痛批國民黨：不是停權切割就算了

台灣燈會試點燈人潮淡⋯大減5成

台灣燈會試點燈人潮淡⋯大減5成

關鍵字：

寶瓶星號武漢疫情遊輪台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國家級防疫簡訊19:45首發！鑽石公主號遊客行程曝光

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

黃安現身新竹藥局買口罩！見排隊人潮大笑6聲

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面