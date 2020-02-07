獨／陳時中喊話「明天好好回家」旅客聽見了：船上氣氛不緊張了

▲寶瓶星號郵輪預計將在8日靠港。（圖／讀者提供）

記者陳涵茵／採訪報導

寶瓶星號郵輪1709名台灣旅客海上飄16小時，終於確定將在8日下午抵台，指揮官陳時中也在稍早喊話，「政府一定會讓大家回家」，喊話奏效讓船上旅客放下心中大石，終於能安心睡一晚後靠港返家。

寶瓶星號包括船員共有1738人，原本今日將先停靠沖繩那霸，讓外籍旅客下岸，但最新消息指出，日方已2次拒絕郵輪靠港，船方已放棄，將直接開回台灣，預計8日下午抵達基隆港，停靠西三碼頭。

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今日上午一群台灣旅客站在甲板上拍影片發聲，希望中央能夠重視船上1700多人的權益，並且高喊「我們要回家」。陳時中聽見訴求，稍早於記者會上向船上旅客喊話，「配合明天相關的政府檢疫措施，不但會讓大家回家，且健健康康回家，希望寶瓶星的旅客可以安心聽話，可以好好回家。」

ETtoday記者聯繫上船上旅客，李小姐表示船隻漸漸靠岸，船上終於收得到電視訊號，已接收到陳時中訊息，她表示，「我覺得陳時中處理得真的很不錯！船上阿姨阿伯們終於比較放心了，至少還願意讓大家回去，已經處理的很好，船上氣氛也比較不緊張。」可見陳時中信心喊話奏效。

▲寶瓶星號乘客用餐須先使用酒精消毒。（圖／讀者提供）

「很多人都去賭場玩了。」李小姐提到受困船上其實也是沒辦法，大部分人都能理解，船上旅客也大多很理性，既然無法下船就去公共空間玩樂，寶瓶星號7日船上也提供了許多餘興節目，相較於白天群眾激動喊回家，年輕人相對淡定。

此外，晚間船上剛好是用餐時間，李小姐表示大家依然開心用餐，只不過用餐前須使用酒精消毒雙手， 船員幾乎都有戴口罩，有些接觸性的服務也會戴手套，大部分旅客在公共區也都戴上自備的口罩，船上防疫依然不敢大意。

▲船員都戴上口罩與手套防疫。（圖／讀者提供）

寶瓶星號郵輪8日靠岸後，中央流行疫情指揮中心將登船進行發燒篩檢，若有人不幸確診，確診者會依規定送醫院隔離治療，其餘留船隔離14天。