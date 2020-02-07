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新北燈會「青森睡魔」超夯　侯友宜：青面獠牙趕走武漢肺炎

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▲侯友宜出席新北燈會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席新北燈會，模仿「青森睡魔」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

2020新北燈會7日晚間7點於新北大都會公園盛大開幕，新北市長侯友宜在開幕點燈儀式後受訪表示，今年燈會充滿傳統與異國風味的燈飾，其中來自日本的「青森睡魔」青面獠牙，可以正邪保平安，把武漢肺炎趕走。

侯友宜表示，在武漢肺炎期間，市府都有做好消毒工作，闔家過一個快樂假期，今年新北燈會一連舉行24天，今年除了新北十景、還有日本來的青森睡魔，分別由台灣、日本的國寶級燈藝家設計、打造，陪伴大家度過快樂的假期、浪飯的情人節。

新北燈會共有五大燈區，其中最令人期待的青森睡魔「鎌倉五郎」，是由獲6次田村磨獎、3次睡魔大獎及多項知事獎，現年73歲的日本知名花燈職人千葉作龍特別為新北市所作。

這次「新北十景」主燈是由國寶級燈藝家林健兒打造高10公尺、360度全視角設計，以新北知名景點烘爐地土地公、茶壺山、烏來瀑布為主視覺。另外，來自日本的青森睡魔花燈取材「歌舞伎十八之內暫」故事的「鎌倉五郎」，不但可祈求五穀豐收、平安健康，還兼具勉勵世人以「善」為本，「為善最樂」的意象。

由於正值武漢肺炎期間，為加強防疫，燈會園區每天會進行全面消毒與清潔，並設置20個防疫點提供消毒、防疫宣導等服務。

全體工作人員配戴口罩外，也安排穿背心工作人員隨身配備消毒設備巡迴防疫，設有定點與行動式防疫措施，燈會美食區和手作體驗區也配置乾洗手、消毒液等設備，美食區人員也會加戴衛生手套，並落實每日量體溫、記錄追蹤等自主管理措施。

▲ 日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會 彩繪睡魔金魚燈籠重溫兒時回憶。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相 點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相 點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北燈會「新北十景」主燈閃漾亮相 點燈高規格防疫不馬虎。（圖／新北市民政局提供）

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