里港警分局員警「行動翻譯機」　泰山所女警英、法、客語攏ㄟ通

▲屏東縣里港警分局泰山派出所女警劉彥敏懂英、法、客語，被稱行動翻譯機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局泰山派出所日前接獲名眾報案稱1名高齡阿嬤獨自騎電動車途中迷失方向欲返家卻不知該往哪走，無助停在路旁，由於阿嬤只會講客語及一點台語，讓報案人在語言不通的情況下無法幫助阿嬤找到回家的路，只好打電話報警。

派出所警員劉彥敏獲報趕到現場，因本身是客家人，能講一口流利的客家話，在溝通無障礙的情況下得知該名阿嬤是90歲的高樹鄉，當日到醫院拿藥後因年事已高，記不住返家的路，便往泰山方向前行，迷失在大馬路旁。

劉員見老婦人緊張，先以巡邏車將阿媽載返所休息，並主動提供茶水，最後在談話中得知阿嬤住處，順利將其安全帶返家中，阿嬤也頻頻向警方表達謝意，感謝警察熱心的協助。

劉彥敏曾協助過加拿大蒙特婁的背包客Anne因來台自由行，途中無法找到預定民宿，在劉員以流利英語及法語溝通下，順利幫Anne找到民宿。這次也因自身的語言優勢，成功將迷途阿嬤帶回其住處。

里港分局分局長楊龍祥肯定劉員允文允武的表現，也鼓勵其他同仁能多多以劉員為榜樣，發展其他語言專長，不僅能發揮在職場上，更是投資自己的一種好方法。

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