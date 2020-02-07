地方首長該戴口罩嗎？　羅智強6建議籲「從中央如流」

▲柯文哲。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者黃巈禾／台北報導

武漢疫情升溫，為了讓口罩留給真正需要的人，民進黨發起「你先領」活動，更點名近期出席公開場合皆戴口罩的台北市長柯文哲是誤導民眾，又引發一波何時戴、該不該戴口罩的論戰，國民黨台北市議員羅智強7日在臉書表示，赴美拜訪完西雅圖、溫哥華、舊金山、洛杉磯等4個城市後，他有6項建議，籲地方首長「從中央如流」！

羅智強表示，正在北美巡迴訪問的他，想先從在海外所見說起給一些建議，目前已拜訪西雅圖、溫哥華、舊金山、洛杉磯這4個城市，也有確診的武漢肺炎病例，在這4個城市中發現，不管在捷運上、鬧街上、機場裡、賣場中戴口罩的人「極少」，甚至，在西雅圖機場待機1個多小時，戴口罩的人一個都沒看見，他本來想戴，也拿下來。

羅智強透露，詢問當地不管是政府官員或者民間人士，對方說在這裡口罩也是供不應求，基本上當地的防疫政策建議的是，「生病的人」戴口罩，一般健康的人除非進到特殊場合（例如醫院），無須隨時配戴口罩，當然，不代表台灣要照抄北美城市的做法，但可以參考。

對於首長要不要戴口罩問題，羅智強指出，他要給6個意見，第一，中央起初鼓勵大家戴口罩，地方縣市首長宣導戴口罩，是依中央指令，一味責難地方首長宣導戴口罩，不公平；第二，中央起先告訴大家口罩充足，但事實上口罩不夠用，這是為什麼政策變成7天限購2片口罩，並宣布延後開學，顯然口罩不夠用。

羅智強接著提到，第三，中央非神，起初以「防疫從嚴」的嚴肅態度呼籲大家戴口罩，是謹慎，無須過度責難；第四，中央改呼籲健康民眾不用戴口罩，把口罩留給有需要的人，民進黨民代也呼籲地方首長不戴口罩，那麼只要中央明確指令，地方首長不妨「從中央如流」，尊重中央的防疫指揮，非有必要，暫不戴口罩。

羅智強提及，第五，即便地方首長非有必要不戴口罩，中央還是要努力幫助廠商擴增產能，紓緩口罩荒，並因應可能的疫情變化；第六，防疫關頭，尊重中央，從權從變，既然口罩就是不夠用，政策也該動態調整，大家一起同心抗疫。

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